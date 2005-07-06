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۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۰۲

دادگستري كل استان تهران اعلام كرد :

رباينده 12 كودك 3 تا 6 ساله دستگير شد

به دنبال ربوده شدن دوازده طفل سه الي شش ساله در بخش بوستان از توابع شهرستان رباط كريم كه موجبات ايجاد نا امني و رعب و وحشت را در اين بخش فراهم نموده بود با تلاش دستگاه قضايي در نهايت رباينده اين كودكان شناسايي و دستگير شد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي دادگستري كل استان تهران ، با مطرح شدن اين موضوع در شوراي تامين استان و استفاده از مامورين مجرب  ، در نهايت متهم نسرين گل كوهي شناسايي ، دستگير و پس از تفهيم اتهام با قرار وثيقه پانصد ميليون ريالي جهت تكميل تحقيقات به اداره آگاهي انتقال پيدا كرد.

شايان ذكر است: اين متهم در حد فاصل زماني بهمن تا اسفند سال 83 مبادرت به ربودن دوازده طفل نموده كه بعد از سرقت طلاجات و ساير اشياء زينتي ، آنها را در شهرستان شهريار رها مي نموده كه مطابق با دادنامه صادر شده و قطعيت يافتن آن دائر بر آدم ربايي نامبرده به تحمل 4 سال حبس تعزيري محكوم گرديده و مراتب آماده اجرا است .

کد مطلب 203618

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