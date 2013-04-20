محمد رضا شافعي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با بهره برداري از راه آسفالت روستاي عسگرآباد 193 خانوار روستايي از مزاياي اين طرح بهره مند شدند.

رئيس بنياد مسكن قوچان افزود: عمليات آسفالت اين مسير شامل، شبكه زه كشي، خاكي، آب نما، جداره سازي و در قسمتي از آن سنگ فرش و پياده روسازي است كه 193 خانوار روستايي از مزاياي اين طرح بهره مند شده اند.

شافعي گفت: ميزان اعتبارات اين طرح سه ميليارد و 400 ميليون ريال و طول مسير آن هزار و 100 متر است.

وي بيان كرد: در سال گذشته نيز در بخش آسفالت روستايي، 6 طرح مورد بهره برداري قرار گرفت و تاكنون 10 طرح هادي به اجرا درآمده است.