به گزارش خبرگزار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، به بهانه هفته سلامت دانشگاه صنعتی شریف را حامی سلامت معرفی کرد و از تلاش ارزنده و همت بلند این دانشگاه در عرصه توسعه سلامت کشور با تقدیم تقدیرنامه ای قدردانی کرد.

در بخشی از این تقدر نامه آمده است: "با همت بلند سیاستگذاران و قانونگذاران کشور خوشبختانه اکنون سلامت به عنوان زیربنای توسعه پایدار و همه جانبه کشور به رسمیت شناخته شده و در سیاست های کلی قانون برنامه برنامه پنجم توسعه کشور نهادینه شده است.

از این رو با برنامه ریزی و تلاش های مستمردست اندرکاران و متولیان حوزه سلامت آینده درخشان و روشن تری برای کشور متصور است اینک به بهانه هفته سلامت فرصتی مناسب برای تبیین نقش مشارکت بین‌بخشی و همبستگی اجتماعی در حوزه سلامت و ارج نهادن به تلاش و تجلیل از نهادها و سازمان های تلاش گر در این عرصه مهیا شده است ضمن انتخاب آن دانشگاه ارزشمند به عنوان حامی سلامت تلاش ارزنده و همت بلند شما و همکاران عزیزتان را در عرصه توسعه سلامت کشورستوده و از خدمات ارزشمندتان قدردانی می نمایم."