به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایازی در حاشیه بازدید خبرنگاران از مجموعه باغ پرندگان اظهار کرد : 16 هکتار از این مجموعه 86 هکتاری به پرندگان آبچری اختصاص دارد که نمی توانند پرواز کنند. در قسمت جنوبی نیز شتر مرغ ها و در قسمت شمالی نیز عقاب وجود دارد، کبک و بلدرچین نیز در مجموعه رها هستند.

وی در ادامه گفت: برای پرندگان دشتچری توری هایی ایجاد شده که هم اکنون ستون های آن برافراشته شده است. این تورها 100 هزار متر مربع وسعت و 50 متر ارتفاع دارند و پرندگان می توانند در این محوطه پرواز کنند. این توری ها در ماه| های آینده بهره برداری می شود.

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان ساخت: باغ پرندگان در دو فاز بهره برداری می شود که فاز اول که در بخش جنوبی قرار دارد ظرف هفته آینده و فاز دوم که در بخش شمالی است در ماه های آتی بهره برداری می شود.

ایازی با بیان اینکه در ایران 512 گونه پرنده وجود دارد گفت : تلاش ما این است که بتوانیم تمامی این گونه ها را نگه داری کنیم و پیش بینی شده در مراسم افتتاحیه سفرای میهمان ، هر کدام یک نوع از پرنده خاص کشورشان را به این مجموعه اهدا کنند تا به نام آن کشور از پرندگان نگهداری شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 1500 پرنده در این مکان نگهداری می شود از افزایش 7500 پرنده در این مکان در آینده خبر داد .

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد : در این مکان یک لانه کبوتر احداث شده که 2 هزار کبوتر در آن زندگی می کنند ضمن اینکه دورتا دور این مجموعه 86 هکتاری مسیری پیش بینی شده که شهروندان می توانند با کالسکه این مسیر را طی کنند.

ایازی افزود : نگهداری درختان این مجموعه برایمان بسیار مهم است . این درختان عمدتا سوزنی برگ هستند اما ما درختان پهن برگ بسیاری نیز در این مجموعه کاشته ایم.

وی با اشاره به محل توری که در آن پرندگان با قدرت پرواز نگهداری می شوند اظهار کرد : برای پرندگان شکاری نیز قفس هایی در نظر گرفتیم تا در آنجا نگهداری شوند.

وی افزود: بعضا گونه های نادری از پرندگان در کشورمان داریم که اگر شورای راهبری دیدگاهشان را ارائه دهند ، آنها را نیز می توانیم در این مجموعه نگهداری کنیم.

ایازی با تاکید بر اینکه تردیدی ندارم باغ پرندگان به یکی از قطب های مهم گردشگری تهران تبدیل خواهد شد گفت : بزرگترین باغ پرندگان کشور ، در این مکان بهره برداری خواهد شد.

سخنگوی شهرداری در ادامه در مورد تاکسی درمی گفت: این مسئله هنوز دراین مکان پیش بینی شده اما در آینده به این موضوع نیز می پردازیم.

وی در مورد مناسب سازی این مکان برای معلولان نیز اظهار کرد: برای جانبازان ، معلولان و افراد کهنسال در این مجموعه سطح شیب دار پیش بینی شده و مناسب سازی به عمل آمده است.

ایازی در ادامه در مورد همکاری سازمان محیط زیست با شهرداری گفت: خوشبختانه سازمان محیط زیست همکاری خوبی با شهرداری داشته و مجوز بهره برداری این مکان به ما داده شده و شورای راهبری نیز مسایل این مجموعه را نظارت و راهبری می کند.



