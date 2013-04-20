به گزارش خبرنگار مهر، يكي از معترضان در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه نرخ هاي اعلام شده اصلا عادلانه نيست، گفت: در مسيرهاي خيابان بوعلي تا ميدان بيمه همدان نرخ ها كاهش داشته است.

وي با بيان اينكه پيش از اين نرخ مسير از ميدان امام(ره) تا آرامگاه بوعلي 200 تومان بود، افزود: در نرخ جديد براي اين مسير قيمت 150 تومان را اعلام كرده اند.

تاكسي دار ديگري نيز در گفتگو با مهر با بيان اينكه مسئولان بايد جوابگوي همه اقشار جامعه و تاكسي داران باشند، ابراز داشت: نرخ هاي تاكسي نيز مانند هر شغل ديگري بايد بر اساس نرخ تورم محاسبه و اعلام شود.

وي با بيان اينكه نرخ هاي كنوني و تورم موجود، كفايت زندگي تاكسي داران همدان را نمي دهد، گفت: نرخ ها بايد عادلانه باشد.

نرخ هاي پيشنهادي شوراي شهر همدان تعديل شد

رئيس شوراي شهر همدان نيز در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در جريان اعتصاب تاكسي داران هستيم، گفت: شوراي شهر نرخ هاي مناسبي براي تاكسي داران و اتوبوس هاي شهري ارائه داد اما تعديل شد.

سيداحمد حسني حلم افزود: نظر مسئولان دولتي اين است كه نرخ تاكسي ها در همدان نبايد بيش از اين، گران شود.

وي گفت: نظر مسئولان دولتي بر اين است كه تا پايان دولت نهم نرخ كرايه تاكسي در همدان افزايش نيابد.

وي ابراز داشت: قبل از عيد امسال شوراي شهر قيمت هاي مصوب را براي تاكسي ها ارائه داد اما در جلسه نهايي در استانداري تعديل شد.

رئيس شوراي شهر همدان گفت: نرخ هاي اعلام شده توسط شوراي شهر عادلانه و منطقه اي بود و نسبت به نرخ هاي گذشته نيز افزايش داشت، اما تغيير كرد.

حسني حلم با اشاره به اعتراض برخي تاكسي داران مبني بر اينكه نرخ اعلام شده در برخي از مسيرهاي شهري همدان به نسبت گذشته كاهش داشته، گفت: در برخي مسيرها افزايش 40 تا حتي 100 درصدي نرخ تاكسي را شاهد هستيم اما در برخي مسيرها اين رقم بسيار كمتر است.

وي با بيان اينكه نرخ ها در كميته انطباق استانداري تعديل شد، گفت: نرخ هاي اعلام شده تغيير نخواهد كرد.