سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مجموعه نرم افزایی محصول مشترک معاونت مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تهیه شده است.

وی ادامه داد: 6 نرم افزار با عنوان معارف دانشگاه از سوی مرکز کامپیوتر نور تولید شده است.



وی بیان کرد: نرم افزار معارف دانشگاهی یک(آشنایی با منابع اسلامی) شامل متن هفت عنوان کتاب از دروس اصلی آشنایی با منابع اسلامی است، همچنین حاوی متن 471 عنوان در هزار و 166 جلد از کتاب های مفید و مرتبط با دروس اصلی است.



مدیر بخش خدمات فرهنگی مرکز نور گفت: نرم افزار معارف دانشگاهی 2 با عنوان منابع نظری اسلام شامل متن هفت عنوان کتاب از دروس اصلی مبانی نظری اسلام، همچنین متن 264 عنوان در 464 جلد از کتاب های مفید و مرتبط است.



وی ادامه داد: نرم افزار سوم، معارف دانشگاهی سه با موضوع تاریخ و تمدن اسلامی حاوی متن 12 عنوان کتاب از دروس اصلی تاریخ و تمدن اسلامی است، همچنین متن 228 عنوان در 463 جلد از کتاب های مرتبطی است که در این لوح فشرده قرار داده شده است.



وی بیان کرد: نرم افزار چهارم با عنوان انقلاب اسلامی حاوی متن هشت عنوان از دروس اصلی انقلاب اسلامی همچنین متن 145 عنوان در 276 جلد از کتب مرتبط است.



هاشمی گفت: نرم افزار معارف دانشگاهی پنج با موضوع اخلاق اسلامی شامل متن 6 عنوان از دروس اصلی اخلاق اسلامی به همراه متن 292 عنوان در 550 جلد از کتاب های مرتبط است.



وی بیان کرد: نرم افزار ششم یا معارف دانشگاهی 6 با عنوان ورودی جدید شامل متن 103 عنوان در 172 جلد از دروس اصلی طرح ضیافت اندیشه دانشجویی است.



وی گفت: جهت تهیه این نرم افزار می توان علاوه بر نمایشگاه دائمی مرکز نور واقع در بلوار جمهوری اسلامی نبش کوچه شماره چهار، ساختمان نور، به فروشگاه اینترنتی این مرکز با نشانی www.noorshop.ir مراجعه کنند.

