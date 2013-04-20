به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اظهار داشت: ملت ایران در این روز حماسه ای عظیم خلق خواهند کرد.

وی با بیان اینکه امروزه هدایت افکار عمومی برای فضای سالم انتخاباتی بر کسی پوشیده نیست، افزود: از رسانه ها می خواهیم در این حوزه حساس با درک صحیح و فوق العاده مهم شرایط کشور، تمام ظرفیت و فناوری خود را معطوف به مشارکت حداکثری مردم و ایجاد شور و شعف انتخاباتی به کار گیرند.

این مسئول قضایی در ادامه گفت: رسانه ها ها باید با اطلاع رسانی مناسب، انعکاس واقعیت ها،ابهام زدایی از فضای انتخابات و تبیین معیارهای لازم برای کاندیداهای اصلح زمینه خلق حماسه سیاسی را در انتخابات جاری فراهم آورند.

دادستان کرمان با اشاره به اینکه تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی باید در چارچوب و ارزش های نظام باشند، تصریح کرد: با توجه به وضعیت کشور باید مرزهایمان را با دشمن به طور جدی کمرنگ کنیم و به اهداف دشمن کمک نکنیم.

وی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی اظهار داشت: دستگاه قضایی باید تلاش کند که همگان به امنیت ملی پایبند باشند و فضایی آرام و یک آرامش ملی برای برگزاری انتخابات ایجاد کند.

این مسئول قضایی با اشاره به اینکه کاندیداها باید در رفتارها و گفته های انتخاباتی صداقت داشته باشند گفت: کاندیدها باید انصاف و مروت را در تبلیغاتشان رعایت کنند و بنا نباشد برای تبلیغات خود حیثیت دیگران را خدشه دار کنند.

موحد بیان داشت: باید در مقابل رفتارهای ظالمانه انتخابات بایستیم و به مردم کمک کنیم فضای انتخابات را شفاف ببینند و به وعده هایی که غیر عملی است دامن نزنیم.

دادستان کرمان تصریح کرد: مردم باید سعی کنند همراه قانون حرکت کنند و نه اینکه در مقابل قانون بایستند.

وی در ادامه گفت: کاندیدهای انتخاباتی نباید از سایت ها و سامانه های اینترنتی که متعلق یه بیت المال است استفاده شخصی کنند.

موحد در پایان با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت: باید بعد از انتخابات برنده و بازنده را کنار بگذاریم و همگی در کنار یکدیگر برای پیشرفت کشور و خدمت گذاری به مردم تلاش کنیم.