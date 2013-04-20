به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی صبح شنبه در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی به اقدامات صورت گرفته برای خدمت‌رسانی به مناطق زلزله‌زده شهرستان دشتی اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه ویژه پارس از همان ساعات اولیه وقوع زلزله عملیات کمک به زلزله زدگان را آغاز کرد و سپس به منظور ایجاد شرایط لازم برای بازسازی مناطق زلزله زده عملیات آوار برداری آغاز شد.

وی با اشاره به اجرای هفت هزار متر مکعب آواربرداری در شهر شنبه، خاطرنشان ساخت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته 45 هزار متر مکعب خاکبرداری و آواربرداری در این شهر نیاز است.

مدیر پارس شمالی با اشاره به پایان عملیات آواربرداری در روستای درویشی، تصریح کرد: همه گروه‌های عملیاتی و ماشین‌الات منطقه ویژه پارس پس از اتمام کار در روستای درویشی عازم شهر شنبه شده‌اند و با تمام سرعت برای اجرای کار آواربرداری مشغول به فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: همه امکانات و ظرفیت‌های خود را به کار خواهیم گرفت تا کار امدادرسانی و عملیات‌های آواربرداری و وظایف محوله به این سازمان با سرعت بالا انجام شود.

معصومی تصریح کرد: با توجه به تاکید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، صنعت نفت آماده مشارکت در بازسازی و احداث مدارس، خانه‌های بهداشت و مساجد مناطق زلزله زده استان بوشهر است.