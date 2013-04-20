به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون اسکواش آسیا با درخواست ایران مبنی بر ارتقای سطح داوری کشورمان و دعوت از داوران ایرانی در تورنمنت های بین المللی و قهرمانی آسیا با دادن مجوز برگزاری این دوره در تهران موافقت کرد. این درخواست در صحن اجلاس آسیا در کره جنوبی به رییس جدید آسیا تسلیم شد و ضرورت برگزاری این دوره در ایران برای وی تشریح گردید.

پس از گذشت ۲ ماه از درخواست ایران کنفدراسیون آسیا با برگزاری این دوره که تاکنون در کشورمان سابقه نداشته است موافقت کرد.

دوره های آموزشی قبلی در قالب کلینیک های ۲ روزه داوری بوده که گواهی شرکت به داوران اهدا می شد و تفاوت این دوره با دوره های قبلی در این است که در یک کلاس ۶ روزه عملی رییس کمیته داوران آسیا داوران واجدالشرایط را گزینش و شرایط دعوت آنان را به رویدادهای بین المللی فراهم خواهد کرد.

این دوره از ۲۴ اردیبهشت به مدت ۴ روز همزمان با یک مسابقه اسکواش در تهران برگزار خواهد شد.