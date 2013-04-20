سرهنگ قربان صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در پی تماس با مرکز فوریتهای پلیس 110 و اعلام این موضوع که فردی با کاپشن مشکی اقدام به کیف قاپی در سطح شهر می کند که ماموران پلیس آگاهی بلافاصله وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده ای جهت دستگیری متهم آغاز کردند.

فرمانده انتظامی چناران افزود: کیف قاپی در این شهرستان بی سابقه بوده است، ماموران در تحقیقات اولیه متوجه شدند فردی جوان با یک دستگاه موتور سیکلت از 10 روز گذشته اقدام به سه فقره سرقت كرده که یک مورد آن نافرجام بوده است.

سرهنگ صنعتي گفت: بر این اساس با اطلاعات به دست آمده و پیگیری سرنخ های موجود پلیس به فرد جوان مظنون شدند و این متهم به طور نامحسوس چند روزی تحت نظر بود که با تکمیل و اطمینان از اعمال مجرمانه توسط این فرد، ماموران در عملیات ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وي بيان كرد: متهم 23 ساله صراحتا به 3 فقره کیف قاپی اعتراف کرد و وسایل سرقتی نیز کشف شد.

سرهنگ صنعتی همچنین از دستگیری سارقان خودرو پراید بعد از 40 دقیقه سرقت خبر داد.

فرمانده انتظامی چناران افزود: فردی در تماس با تلفن 110 از سرقت خودرو پرایدش توسط دو مرد و یک زن خبر داد و با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله با هدایت عملیاتی انجام شده طرح مهار به اجرا گذاشته شد و در حالی که هنوز 40 دقیقه از سرقت نگذشته بود ماموران خودرو را در یکی از جاده های فرعی اطراف چناران توقیف و سه متهم را دستگیر کردند.