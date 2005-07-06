حميد رضا دهقان پور : بخش خصوصي نگاهي مادي به ورود فيلم هاي خارجي دارد

حميد رضا دهقان پور رئيس دانشگاه سينما وتئاتروعضو هيئت مديره ونايب رئيس خانه سينما ضمن بيان اين مطلب درگفت وگو با خبرنگارسينمايي مهردرمورد ورود فيلم هاي خارجي گفت : ورود فيلم هاي خارجي بايد مشروط به برقراري شرايطي صورت پذيرد. يكي ازاين شرايط تشكيل يك هيات فرهنگي است واين هيات فرهنگي فيلم هايي را كه براي ورود به كشوردرنظرگرفته مي شود بايد مورد بازبيني وبررسي قراردهد.

وي تصريح كرد:اين هيات فرهنگي مي تواند درمجموعه خانه سينما به فعاليت بپردازد. كه يك بخش غيردولتي است ودرضمن ماموريت ووظيفه خاصي هم براساس اساسنامه اش برعهده اش محول گرديده است .

دهقان پورتاكيد كرد: اگربه دنبال راهي غيرازاين كارباشيم. فيلم هاي خارجي كه به ايران وارد مي شوند وقراراست درسينماها به نمايش درآيد، فكرمي كنم نمي تواند زياد مثمرثمروتاثيرگذارباشند ومي توان با اطمينان خاطرعنوان كرد تنها درصورت تشكيل اين گروه مي توان به راهكارهاي متفاوتي رسيد . اين گروه مي تواند مركب ازمتخصصان سينمايي ، اساتيد دانشگاه فرهيخته گان جامعه باشد .

اين كارشناس امورسينما درمورد تاثيراكران فيلم هاي خارجي براستقبال مردم ازفيلم هاي ايراني گفت: اگرحداقل مروري برتاريخ سينماي قبل ازانقلاب داشته باشيم ، موقعي كه اصلا ورود فيلم خارجي منعي نداشت ومسئله اي كه سينماي ايران را دچارمخاطره مي كرد ، فيلم هاي مبتذل وبي ارزشي بود كه توسط بخش هاي مختلف وارد ايران مي شد ومردم به ديدن آنها مي رفتند . اتفاقا فيلم هاي فرهنگي دردوران قبل ازانقلاب آنچنان مورد استقبال قرارنمي گرفت . چون آن فضا فضايي فرهنگي نبود .من شما را ارجاع مي دهم به ليست فروش فيلم هاي قبل ازسال 1357 كه چگونه آثاري با استقبال عامه مردم روبه رومي شد وفيلم هاي با ارزشي با كمترين ميزان توجه روبه رومي شدند. درمجموع معتقدم اگراجازه داده شود هرفيلمي وارد كشورشود ، بدون ترديد براي سينماي ايران رويداد مناسب وخوبي نخواهد بود.

وي درمورد جرح وتعديل فيلم هاي خارجي گفت: بدون ترديد اگرهياتي كه به ضرورت تشكيلش اشاره كردم . ماموريت پيدا كند مي توانند با نگاه كارشناس فيلم هاي را براي نمايش انتخاب كند كه با كمترين ميزان جرح وتعديل مواجه ومطابق با شرايط جامعه باشد .

دهقان پور درادامه افزود: به هيچ عنوان مخالف با وارد كردن فيلم توسط بخش خصوصي نيستم واگربخش خصوصي وارد اين عرصه بشود قطعا نگاهي تجاري ومادي به قضيه دارد.