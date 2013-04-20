به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات و محل ثبت نام چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا بخش مرکزی چناران و گلبهار از روند ثبت نام در این بخش ها مطلع شد و گفت: زمينه براي حضور و مشاركت حداكثري مردم در انتخابات فراهم شده و انجام وظيفه در مسير خدمت به مردم و نظام جمهوري اسلامي ايران توفيقي الهي است كه نصيب ما شده است.

وی افزود: هدف ما که به فرموده امام راحل نهایت انتخابات حفظ اسلام است در برگزاری انتخابات سالم برآورده خواهد شد و این با تلاش و زحمات طاقت فرسای عوامل اجرایی و نظارت محقق خواهد شد که بستر و فضا مناسبی را برای حضور مردم آماده می کنند و این حرکت تا آخرین لحظه های برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان چناران گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حماسه سیاسی حماسه اقتصادی نامگذاری شده مردم بصیر و همیشه در صحنه با حضوری پرشور، گسترده و سرنوشت ساز، حماسه ماندگار دیگری را در تاریخ سراسر افتخار ایران اسلامی رقم خواهند زد.

وی افزود: تمامی امکانات برای هر چه بهتر و باشکوه‌تر برگزارشدن دو انتخابات پیش‌رو فراهم شده و برنامه ها طبق جدول زمان بندی ستاد انتخابات کشور در حال اجرا است.