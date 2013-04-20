به گزارش خبرنگار مهر ، خبرگزاری مهر در 28 فرودین ماه امسال در گزارشی از افزایش پدیده تکدی گری در شهر بدون گدا خبر داد که شهردار تبریز صبح امروز در این خصوص هشدار داد.

علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: شهر تبریز از دیرباز به شهر بدون گدا در کشور شهره بوده و با کمک و همکاری دستگاه های مسوول نظیر بهزیستی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی از یک سو و نهادهای مردمی و خیرین از سوی دیگر، تبریز تنها شهر در کشور به شمار می رود که هیچ گدا یا متکدی در معابر، خیابان ها و میادین شهری آن دیده نمی شد، با این حال اخیرا شاهد فعالیت تعدادی از متکدیان نوظهور در برخی میادین و خیابان های تبریز هستیم که این موضوع به جایگاه و شهرت تبریز لطمه زده است.

شهردار تبریز با تأکید بر لزوم اقدام عملی و سریع مسوولان امر به ویژه دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی در برخورد و جمع آوری متکدیان از سطح شهر افزود: جمع آوری این متکدیان از سطح خیابان های شهری تبریز یک ضرورت اجتماعی است و باید همه نسبت به این امر حساسیت ویژه ای به خرج دهند.

نوین در عین حال از آمادگی شهرداری برای مشارکت در این کار خبر داد و افزود: متأسفانه شهرداری تبریز به دلیل آن که نه ضابط قضایی است و نه امکان تصمیم گیری در این خصوص را دارد، نمی تواند رأسا در امر جمع آوری گدایان حرفه ای وارد عمل شود و این مشکل تنها با همکاری نزدیک دستگاه ها و نهادهای متولی قابل حل است.

وی در ابراز امیدواری کرد با اقدام به موقع و سریع مسئولان ، تبریز همچنان عنوان شهر بدون گدای کشور را در اختیار خود داشته باشد.