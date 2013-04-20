به گزارش خبرنگار مهر، مجید سرسنگی در اولین نشست رسانه‌ای خود در سال 92 به عنوان رئیس تماشاخانه ایرانشهر با اشاره به اجرای 580 اثر نمایشی در سالن شماره یک و سالن سمندریان این تماشاخانه و حضور 65 هزار و 120 تماشاگر در این مجموعه تئاتری در سال گذشته درباره برنامه‌های تماشاخانه ایرانشهر در سال جاری گفت: برنامه ما تا 18 ماه آینده مشخص شده است و طبق این برنامه‌ریزی قرار است هنرمندانی چون محمد یعقوبی و آیدا کیخایی به طور همزمان، دکتر علی رفیعی، ایوب آقاخانی، علیرضا کوشک جلالی، رضا حداد، نیما دهقان و رحمان سیفی‌آزاد، پارسا پیروزفر، کوروش نریمانی، سیامک صفری، سیما تیرانداز، ناصر حسینی‌مهر، رضا گوران، همایون غنی‌زاده و حسن باستانی و هما روستا در تماشاخانه ایرانشهر اجرا داشته باشند.



وی ادامه داد: در حال مذاکره و تعامل با هنرمندانی چون علیرضا نادری و پری صابری هستیم تا این عزیزان نیز با ایجاد شرایط مناسب در تماشاخانه ایرانشهر اجرا داشته باشند.



رئیس تماشاخانه ایرانشهر از معرفی جوانان مستعد تئاتری به عنوان دیگر اهداف این مجموعه تئاتری نام برد و گفت: سال جاری 5 چهره جوان تئاتری در قالب برگزاری رپرتوآری به اجرای آثار خود می‌پردازند. همچنین پیگیر هستیم مانند سال گذشته یک یا دو اثر خارجی در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شود.



راه‌اندازی مدرسه تئاتر تماشاخانه ایرانشهر



سرسنگی از هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای راه‌اندازی مدرسه تئاتر ایرانشهر خبر داد و گفت: هدف‌مان این است با همکاری آموزش و پرورش تعدادی از نوجوانان مقطع راهنمایی را انتخاب کرده و تحت حمایت تماشاخانه ایرانشهر تا مقطع دانشگاهی در زمینه تئاتر آموزش دهیم. ورود برای این مدرسه رایگان است.



انتشار مجله‌ای به دو زبان حاوی اطلاعات و اخبار، نقدها و نقطه نظرات ارائه شده درباره نمایش‌های تماشاخانه ایرانشهر و تداوم جریان تولید فیلم‌تئاترهای تماشاخانه ایرانشهر از دیگر برنامه‌های این مجموعه تئاتری بود که سرسنگی در نشست رسانه‌ای خود به آن‌ها اشاره کرد.



مشاور هنری شهردار تهران درباره گسترش فضاهای تئاتری در سطح باغ هنرمندان و همچنین شهر تهران گفت: امیدواریم با تسریع مراحل اداری در شهرداری منطقه 6 شاهد احداث و راه‌اندازی تماشاخانه شماره 3 ایرانشهر در سال جاری باشیم. همچنین اگر شهرداری منطقه همکاری کند سالنی کوچک در ساختمانی واقع در باغ هنرمندان نیز می‌تواند با تغییراتی اندک در اختیار هنرمندان تئاتر قرار گیرد. ضمن اینکه طرح الحاق سوله‌های ارتش نیز همچنان ادامه دارد ولی علیرغم پرداخت هزینه مدنظر برای خرید این فضا توسط شهرداری تهران هنوز ارتش جمهوری اسلامی ایران سوله‌های مذکور را در اختیار ما قرار نداده است.



افزایش بهای بلیت باعث دور شدن مخاطب از سالن‌های تئاتر می‌شود



وی درباره احتمال افزایش بهای بلیت تماشاخانه ایرانشهر در سال جاری گفت: ما هنوز در مرحله توسعه تئاتر به سمت مردم هستیم و گران کردن بلیت در شرایط تئاتر دولتی خیلی امری راهگشا نیست. شک نداشته باشید گران کردن بلیت جز اینکه باعث پایین آمدن قدرت خرید برخی از مخاطبان و دور کردن آن‌ها از تئاتر شود نتیجه دیگری نخواهد داشت. ما در تماشاخانه ایرانشهر 250 میلیون تومان کمک از شهرداری تهران داریم که همه این مبلغ صرف پرسونل و هزینه‌های جاری می‌شود اما با وجود این سال گذشته و امسال قیمت بلیت را افزایش ندادیم چون معتقدیم این کار به صورت مجرد نمی‌تواند مشکلات تئاتر را حل کند.



سرسنگی درباره وجود حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی تئاتر از تماشاخانه ایرانشهر یادآور شد: زمانی حمایت اندکی از تماشاخانه ایرانشهر توسط وزارت ارشاد می‌شد که بعد از جلسه‌ای که با آقای حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و درخواست افزایش این حمایت را داشتیم، همان حمایت اندک نیز قطع شد. وزارت ارشاد ریالی به مجموعه کمک نکرده ولی ما همکاری خوبی با مراکز مختلف وزارت ارشاد برای برگزاری برنامه‌های مورد نظرشان را داشتیم.



رئیس تماشاخانه ایرانشهر درباره دلیل تکرار کارگردان‌هایی که سال گذشته نیز در این مجموعه آثارشان را به صحنه برده‌اند در سال جاری تأکید کرد: کسانی که کارشان موفق باشد باید امکان اجرای بیشتری داشته باشند. در تئاتر کشور وقتی به کارها نگاه می‌کنیم تعداد کارهای قوی به اندازه انگشتان دست نیست پس باید فرصت اجرای بیشتر برای این هنرمندان فراهم باشد.



مدیرانی که به تئاتر می‌آیند باید به این حوزه تخصصی آشنا باشند



این مدیر تئاتری در بخش دیگری از سخنان خود به نقد عملکرد مدیریت دولتی تئاتر پرداخت و گفت: مدیریت تئاتر ایران با همان ارابه قدیمی ساخته شده قصد دارد تئاتر مدرن ایران را رو به جلو ببرد که این امر امکانپذیر نیست. ما نیاز به حضور مدیرانی داریم که آشنایی کامل به حوزه تخصصی مدنظر داشته باشند و اینکه مدیری با تخصصی دیگر بخواهد در زمینه تئاتر یا هنر فعالیت کند روند مناسبی نیست.



سرسنگی تصریح کرد: بدون آسیب شناسی و به صورت فله‌ای در تئاتر ایران کتاب منتشر می‌شود. این روند در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. برخی مدیران گمان می‌کنند با برگزاری هر چه بیشتر جشنواره‌های تئاتری می‌توانند کارنامه مدیریتی خوبی داشته باشند. گمان می‌کنیم با پرداخت 200 یا 300 هزار تومان به گروه‌های شهرستانی که خرج خورد و خوراک آن‌ها نیز نیست از تئاتر شهرستان حمایت کرده‌ایم. تئاتر فعلی ما به لحاظ کیفیت آثار و موضوعات در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، نظامی که یک نظام فرهنگی است.



وی با اشاره به درگذشت زنده‌یاد سعدی افشار به عنوان یکی از هنرمندان شاخص نمایش‌های سنتی ایرانی یادآور شد: ما سال‌ها است که عزادار نمایش‌های سنتی هستیم. جشنواره نمایش‌های آیینی برگزار می‌شود اما خبری از توجه به نمایش‌های سنتی ایرانی نیست.

این مدیر فرهنگی در پایان درباره برگزاری جایزه زنان موسیقی نیز توضیح داد: ما مدیریت فرهنگی می‌کنیم این سختی‌ها را هم می‌پذیرییم که هر اتفاقی که بیفتد به پای ما نوشته شود. خانه هنرمندان درباره برنامه‌هایی که در آن اجرا می‌شود حکم میزبان را دارد و دفاتر و مراکز مختلف با دریافت مجوز مورد نیاز خود از وزارت ارشاد برنامه‌هایشان را در اینجا برگزار می‌کنند. آنها توضیحاتی درباره برنامه‌شان می‌دهند ولی بعدا چیز دیگری اجرا می‌کنند.

این نشست صبح امروز شنبه 31 فروردین‌ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.