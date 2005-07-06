90 درصد قيمت مواد اوليه فرآورده هاي لبني توسط دولت تعيين مي شود

حسين چمني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب و با اشاره به انتقاد وزير بازرگاني از افزايش قيمت مواد لبني افزود: اقدامات صورت گرفته در دولت كه عموما به منظور رفع مشكل مردم و بويژه اقشار آسيب پذير جامعه صورت مي گيرد قابل تقدير است و اين در حالي است كه اين وظيفه دولت است نه بخش خصوصي كه بار مالي تصميمات دولت را به دوش بكشد .

وي در مورد اجراي طرح تثبيت قيمتها در سالجاري گفت: كساني كه طرح تثبيت قيمتهارا تصويب كردند نظرشان اين نبوده كه اين طرح طي 4 ماه اجرايي شود بلكه هدف مشخص كردن يك جهت گيري براي آينده بوده است .

چمني با اظهار تعجب از اقدامات اخير وزارت بازرگاني تصريح كرد: اين در حالي است كه وزارت بازرگاني همان گونه كه از مصرف كننده حمايت مي كند وظيفه حمايت از توليد كننده را نيز دارد و نبايد با موضوع احساسي برخورد كند و از بحران در صنعت شير جلوگيري كند .

وي با بيان اينكه محصول توليدي صنايع شير تحت تاثير چندين عامل قرار دارد گفت: ما توليد كننده نهايي هستيم ولي محصولي كه ما توليد مي كنيم حاصل جمع چندين عامل است كه كنترل قيمت بخش عمده اي از ان از عهده صنايع شير خارج است .

چمني گفت: اگر دولت انتظار دارد كه محصول نهايي با قيمت مناسب توليد شود بايد قيمت مواد اوليه شير را كنترل كند و اين در حالي است كه 90 درصد افزايش قيمت مواد اوليه شير توسط دولت انجام مي شود .

وي با اشاره به اينكه 75 درصد هزينه قيمت تمام شده فرآورده شيري را قيمت شيرخام تشكيل مي دهد ، تصريح كرد: كوچكترين تغيير در قيمت شير خام موجب افزايش قيمت فرآورده لبني خواهد شد و اين درحالي است كه عواملي مانند دستمزد كارگز نيز 9 درصد و 3تا 4 درصد نيز مواد اوليه بسته بندي قيمت تمام شده يك فرآورده لبني را شامل خواهد شد .

وي با اشاره به افزايش نرخ تورم در سه ماهه اول سالجاري گفت: با توجه به ا فزايش نرخ تورم 17 درصدي در سه ماهه اول سالجاري چاره اي جز افزايش قيمت شير نداريم و اين در حالي است كه ما بايد همراه با تورم بخشي از هزينه هاي اضافي را از طريق كاهش سود تامين كنيم .

چمني با بيان دو راه حل براي كنترل قيمت فرآروده هاي لبني افزود: : تامين هزينه هاي اضافي و تحميل شده واحدهاي لبني و تعيين قيمت شير خام مانند گذشته از سوي دولت امكان تجديد نظر بروي قيمت فرآورده هاي لبني را از سوي واحدهاي لبني فراهم خواهد كرد در غير اينصورت در صورت تثبيت قيمت محصولات لبني و ادامه روند موجود موجب ورشكستگي واحدهاي توليدي خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه تغيير و نوسانات قيمت فرآورده هاي لبني موجب وارد شدن بيشترين خسارت به واحدهاي توليدي خواهد شد ، تاكيد كرد: بهترين حالت براي واحدهاي توليدي تثبيت قيمت ها است زيرا در صورت افزايش قيمت مواد اوليه موجب كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه كاهش فروش و افت سود واحدهاي توليدي خواهد شد .

مدير روابط عمومي و امور بين الملل صنايع شير ايران در مورد كاهش سود واحدهاي فرآوري محصولات لبني طي سالهاي اخير افزود: شرايط اقتصادي بازار طي سالهاي اخير موجب شده كه حاشيه سود واحدهاي توليدي از 16 درصد در سال 78 درصد به 7 درصد در سال 83 رسيده است .

چمني خواستار روشن شدن تكليف توليد كنندگان و بخش هاي اقتصادي از سوي دولت شد و گفت: اگر قرار است سرمايه گذاري در بخش هاي مولد انجام گيرد بايدسود متعارف براي اين بخش ها نيز به رسميت شناخته شود

چمني تاكيد كرد: در صورت ادامه روند شرايط تحميلي بازار و كاهش سود طي سالهاي آينده به واحدهاي توليدي موجب بحران صنعت شير و يا حتي حذف اين صنعت در كشور خواهد شد .

