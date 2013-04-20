به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز شنبه در دیدار با بخشداران استان بر ضرورت بهسازی و ساماندهی فضاهای روستا تاکید کرد.



وی بیان کرد: در روستاها فضاهای زیادی وجود دارد که با تلاش بیشتر می توان ضمن برنامه ریزی مناسب و ساماندهی آن با ایجاد فضای با نشاط و فرحبخش به تقویت روحی ساکنان کمک کرد.



این مسئول یادآورشد: با تقویت فضای سبز و کاشت درخت براحتی می توان فضای روستاها را از خشکی و بی روحی خارج و فضای دلنشینی را برای روستائیان مهیا کرد.



حبیبی تصریح کرد: با خدمات رسانی مطلوب در روستاها از جمله آب، گاز، برق، نیاز نسبی مردم برطرف شده اما برای ماندگاری مردم در روستاها و جلوگیری از مهاجرت افراد به شهر نیازمند فعالیت های اقتصادی هستیم که این کار با توجه به معیشت مردم می تواند به شکل جدی تری پیگیری شود ودر اولویت برنامه های بخشداران هم قرار گیرد.





وی توسعه کشاورزی را نیز از دیگر سیاست های دولت نهم و دهم در روستاها اعلام کرد و افزود: راه اندازی کارگاه های کوچک و زود بازده، تقویت مشاغل خانگی از جمله دامداری، مرغداری و صنایع دستی نیز می تواند از جمله این اقدامات موثر در روستاها باشد.



معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: یکی از خلاء ها در شرایط کنونی توجه بیشتر به امور فرهنگی است که از بخشداران انتظار می رود فعالیت خود را در این حوزه بیشتر کنند تا کمبودها برطرف شود.



حبیبی یادآورشد: در کنار اقدامات عمرانی و کارهای خدمات رسانی در روستاها، امور فرهنگی نیز نباید مورد غفلت واقع شود بنابراین لازم است با محور قراردادن مسجد و روحانیت و رونق دادن به کارهای فرهنگی و اعتقادی به ساماندهی مسائل توجه بیشتری شود.



وی افزود: حفظ وحدت بین مردم و مسئولان که از عوامل موثر در پیروزی انقلاب بود در شرایط کنونی نیز برای رسیدن به موفقیت و پیشبرد امور توصیه می شود که در این راستا بخشداران باید در روستاها با نظارت بیشتر در امور و پیگیری کارهای دینی و عمرانی در کنار یکدیگر به ایجاد شرایط زندگی بهتر در روستاها کمک کنند.





معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: استان قزوین به دلیلی موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت و عبور مسافران به عنوان مقصد گردشگری و سفرهای کوتاه نیز مورد توجه قرار دارد که در این زمینه باید با نظافت و پاکسازی محورها و جاده های ارتباطی بین روستاها مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: با توجه به اینکه تعداد زیادی از روستاها جمعیت قابل توجه و بالایی دارد و در استان روستاهای بالای 2500 نفر جمعیت نیز داریم، توجه به خدمات رسانی در آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



این مسول در پایان بر انتخاب و استفاده از دهیاران توانمند، متخصص در روستاها تاکید کرد و گفت: به منظور پیگیری جدی مسائل این مناطق باید افراد توانمند و متخصص به عنوان دهیار انتخاب شوند.