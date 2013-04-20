به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی‌پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون 347 دهیاری در مناطق مختلف این استان وجود دارد و با پیشنهاد استاندار و تصویب وزیر کشور، امسال تعداد 102 دهیاری جدید در استان کهگیلویه و بویراحد ایجاد می‌شود.

امیدی‌پور اظهار داشت: از این تعداد، ‌43 دهیاری به شهرستان بویراحمد،‌ 23 مورد به شهرستان کهگیلویه، ‌13 مورد به شهرستان بهمئی، هشت مورد به شهرستان دنا، هفت مورد به شهرستان باشت،‌ پنج مورد به شهرستان گچساران و سه مورد به شهرستان لنده اختصاص می‌یابد.

وی حد نصاب تشکیل دهیاری در روستاها را 40 خانوار عنوان کرد و بیان داشت: در دهه‌های اخیر به دلایلی نظیر مهاجرت روستاییان به شهرها و یا تبدیل شدن روستاهای بزرگ به شهر،‌ جمعیت روستاهای استان کاهش یافته است.

معاون استاندار افزود: روستاها محل و منشأ تولید هستند و وجود جمعیت 47 درصدی روستایی، یکی از ویژگی‌های بارز و نقاط قوت استان است.

امیدی‌پور تصریح کرد: تأسیس دهیاری‌ها و واگذاری عمران و آبادانی روستاها به مدیریت محلی، در سایه همکاری و تعامل دهیاران و شوراهای اسلامی روستایی، ‌موجب ایجاد تحولات مؤثر و چشمگیری در روستاها می‌شود.