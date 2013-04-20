علی احمدی میاندشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: سامانه جدیدی از قسمت های شمال و شمال غرب امروز وارد کشور شده و اکنون در قسمت های شمال و شمال غرب کشور فعال است.



وی ادامه داد: این سامانه از اواخر وقت امروز به قسمت های مرکزی کشور وارد می شود و قم را نیز تا فردا تحت تاثیر قرار می دهد.



کارشناس آمار و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: هوای قم امروز نیمه ابری و ابری و در برخی از ساعات رگبار و رعد و برق پراکنده خواهد بود.



وی گفت: از اواخر وقت روز یکشنبه سیستم بارشی تضعیف شده و در روزهای یکشنبه و دوشنبه شاهد وزش باد و گرد و خاک خواهیم بود.



احمدی بیان کرد: از اواخر وقت پنجشنبه نیز سامانه بارشی دیگری وارد قم می شود.



وی با اشاره به اینکه دمای هوا در روزهای آینده خنک تر می شود افزود: دمای هوای امروز حداکثر 29 درجه و حداقل 12 درجه بالای صفر است.



وی بیان کرد: سرعت وزش باد امروز بین 10 تا 12 متر بر ثانیه و سرعت وزش باد در روز یکشنبه 15 تا 20 متر بر ثانیه است.

