دکتر شهلا میرگلوی بیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زمانی وزارت بهداشت می تواند با پدیده زیرمیزی برخورد کند که توانسته باشد مطالبات قانونی پزشکان را پاسخ داده باشد. اما وقتی نتوانسته برای پرداخت این مطالبات، برنامه ریزی داشته باشد، چگونه می تواند با پزشکان زیرمیزی بگیر برخورد کند.

وی با اشاره به جلسات متعددی که کمیسیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان وزارت بهداشت داشته است، افزود: ما هر وقت جلسه ای با دوستان وزارت بهداشت داشته ایم، عنوان کرده اند که برخورد می کنیم ولی این حرفها و شعارها به نتیجه ای نرسیده است.

میرگلوی بیات با انتقاد از شعارهای مسئولان وزارت بهداشت در برخورد با پدیده زیرمیزی در بخش سلامت، تاکید کرد: برای برخورد با پزشکان متخلف، قوانین تنبیهی خوبی وجود دارد که از جمله آنها لغو پروانه پزشکی و یا چند ماه تعلیق از کار است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ما نمی گوییم که وزارت بهداشت بیاید و کوچکترین تخلفات را مورد کنکاش قرار دهد اما حتی نتوانسته تعداد انگشت شماری از چنین افرادی را معرفی و با آنها برخورد کند.

وی افزود: اگر وزارت بهداشت با دو سه نفر از پزشکان زیرمیزی بگیر که معروف هم هستند، برخورد کند بقیه به خود اجازه نمی دهند که چنین رفتاری با بیماران داشته باشند.

میرگلوی بیات در توضیح نحوه بروز زیرمیزی در بیمارستانهای دولتی، گفت: وقتی بیماران را از بخش دولتی به بخش خصوصی شیفت می دهند، این خودش به معنای گرفتن زیرمیزی است. یعنی اینکه آنقدر نوبتهای طولانی برای اعمال جراحی در بیمارستانهای دولتی می دهند که بیمار مجبور می شود به سمت بخش خصوصی سوق داده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شیوه دریافت زیرمیزی در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: بیمارستانهای خصوصی هم برای انجام اعمال جراحی تعرفه دارند و اینگونه نیست که بخواهند خارج از تعرفه ، هزینه ای از بیمار بگیرند. اما متاسفانه این اتفاق می افتد و پزشک بخشی از حق الزحمه خودش از بیمار را در مطب می گیرد. در حالی که حق الزحمه او در همان تعرفه دیده شده و او حق ندارد خارج از تعرفه، پولی از بیمار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه دریافت زیرمیزی در بخش خصوصی شدیدتر از بخش دولتی است، گفت: ما معتقدیم که سلامت، مقوله ای نیست که جنبه تجاری داشته باشد.

میرگلوی بیات با بیان این مطلب که در 11 ماه گذشته بارها و به دفعات از مسئولان وزارت بهداشت شنیده ایم که با زیرمیزی پزشکان برخورد می کنند، افزود: در کشورهای همسایه، پزشک جرات ندارد خارج از تعرفه ، پولی از بیمار بگیرد.