به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مجتبی خیام نکویی در نشست خبری پیش از ظهر امروز شنبه با اشاره اعمال تحریم علیه کشور، افزود: شرایطی برای کشور ایجاد شده که شاهد محدودیت‌هایی در زمینه خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تامین مواد پیشرفته هستیم.

معاون فناوری و نوآوری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: معاونت علمی در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدام به برگزاری نمایشگاه مواد و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی از 17 تا 21 اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه‌های دایمی کرده است.

وی توسعه و ایجاد کشش بازار از طریق عرضه دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان در حوزه مواد و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و تغییر ذائقه مراکز پژوهشی و دانشگاهی از خرید تجهیزات خارج به داخل را از اهداف برگزاری این نمایشگاه ذکر کرد و یادآور شد: ثبت نام در این نمایشگاه از 20 اسفندماه سال گذشته آغاز شده است و تا روز پایان فروردین ماه ادامه داشت که مهلت ثبت نام تا روز 5 اردیبهشت ماه تمدید شد.

خیام نکویی با بیان اینکه تاکنون 67 شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه ثبت نام کردند، خاطر نشان کرد: از این تعداد 58 شرکت در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و 9 شرکت در حوزه تولید مواد پیشرفته آزمایشگاهی فعال هستند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تا پایان مهلت ثبت نام بیش از 100 شرکت دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه ثبت نام کنند، ادامه داد: درصدد هستیم که این نمایشگاه به صورت سالانه برگزار شود تا مراکز پژوهشی و دانشگاهی بتوانند نیازهای آزمایشگاهی خود را از طریق این نمایشگاه مرتفع کنند.

برنامه ویژه معاونت علمی در نمایشگاه

خیام نکویی حمایت از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی برای خرید از تجهیزات ساخت داخل را از برنامه‌های این دوره از نمایشگاه ذکر کرد و در این باره توضیح داد: به هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که بخواهند از تجهیزات آزمایشگاهی عرضه شده در نمایشگاه خریداری کنند، معاونت علمی 30 تا 50 درصد از مبلغ خریداری شده را تقبل می‌کند.

ایجاد کنسرسیوم شرکت‌های دانش بنیان

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شناسایی و ارزیابی توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان را از ویژگی‌های نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی عنوان کرد و گفت: مراکز پژوهشی می‌توانند با مراجعه به محل برگزاری نمایشگاه نیازهای آزمایشگاهی خود را تامین کنند.

وی به نیازهای آزمایشگاهی اشاره کرد که در این نمایشگاه عرضه نشده است و ادامه داد: در این زمینه با ارزیابی توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان در تلاش هستیم تا با ایجاد کنسرسیومی از شرکت‌های دانش بنیان زمینه‌ای را برای رفع نیازهای تجهیزات آزمایشگاهی کشور ایجاد کنیم.

حمایت برای ورود شرکتهای دانش بنیان به بازارهای منطقه‌ای

خیام نکویی از تلاش معاونت علمی برای ورود دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان به بازارهای منطقه‌ای گفت: در این راستا از دستاوردهایی که قابلیت عرضه در بازارهای منطقه‌ای را داشته باشند، حمایت می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت دریافت استانداردهای بین‌المللی برای محصولات فناورانه ساخت داخل، برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت: در این زمینه تلاش می‌شود تا با حمایت شرکت‌های دانش بنیان برای محصولات فناورانه ساخت داخل استانداردهای بین‌المللی دریافت کنیم.

تعداد شرکتهای تجهیزات ساز

خیام نکویی با تاکید بر اینکه آمار دقیقی از شرکت‌های دانش بنیانی که تجهیزات آزمایشگاهی تولید می‌کنند در دست نیست، یادآور شد: 67 شرکت دانش بنیانی که در این نمایشگاه حاضر می‌شوند 200 محصول فناورانه را به ثبت رسانده‌اند.