محمدعلي اعتمادي در گفتگو با مهر گفت: تمامی رانندگان وانت بار های شهری متقاضی استفاده از سهمیه سوخت از فردا با مراجعه به سازمان تاکسیرانی می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی افزود: مالکان وانت بارهای شهری از یکم اردیبهشت ماه به مدت یک ماه فرصت دارند تا نسبت به تکمیل و ارایه مدارک درخواستی در سامانه سوخت کشور اقدام کنند.

اعتمادی افزود: دارندگان خودروهای وانت ازتاریخ اعلام شده با در دست داشتن مدارک و مراجعه به سازمان تاكسيراني زاهدان می بایست ثبت نام خود را تکمیل کنند.

وی افزود: این طرح در راستای شناسایی و اختصاص سهمیه سوخت به خودرو های وانت به مرحله اجرا گذاشته شده است که در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده احتمال عدم تخصیص سوخت دور از ذهن نخواهد بود.