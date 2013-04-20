پرفسور صفا الحسني در حاشيه پنجمين كنگره بين المللي توليد مثل به ميزباني يزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اكنون بيش از 50 مركز در ايران در زمينه ناباروري مشغول فعاليت هستند كه مركز ناباروري يزد با تلاش و همت پرفسور افلاطونيان چندين مقاله علمي در زمينه هاي مختلف درمان ناباروري در نشريات معتبر جهاني منتشر كرده است.

وي يادآور شد: با توجه به فشارهاي تبليغاتي غرب عليه ايران اسلامي و فشار اقتصادي، مقالات علمي دانشمندان جوان ايراني به لحاظ كمي و كيفي با مقالات انديشمندان صاحب نام دنيا و كشورهاي توسعه يافته هم طراز است و حتي چند قدم جلوتر رفته است.

بنيانگذار ivf ايران افزود: به جرات مي توان گفت توانايي ايران در زمينه درمان ناباروري و علوم توليد مثل در حد استانداردهاي جهاني است و كارهاي زيادي براي درمان زوجهاي نابارور در ايران صورت گرفته است.

الحسني با اشاره به سطح علمي و بالاي پنجمين كنگره بين المللي طب توليد مثل يزد عنوان كرد: اين كنگره از سطح علمي بالايي برخوردار بود و تكنيكهاي جديد علوم توليد مثل با حضور متخصصان داخلي و خارجي مورد بحث قرار گرفت.

وي عنوان كرد: رشد مقالات دانشجويي در اين كنگره جاي تقدير بود و موجبات افتخار است كه دانشجويان جوان ايراني در زمينه علوم پايه و تكنيكهاي ناباروري جايگاه خوبي پيدا كردند و اين كنگره استعداد علمي آنها را كشف كرد.

بنيانگذار و فعال ivf در ايران يادآور شد: من در اين كنگره درباره آخرين دستاورد علمي دنيا، انجماد تخمك و اسپرم و تكنيك سلولهاي بنيادي سخنراني داشتم و اميد است برگزاري اين كنگره ها و حضور همه دانشمندان داخلي و خارجي افقهايي را براي درمان ناباروري يافته شود.

وي در پاسخ به اين سئوال كه پژوهشكده رويان را در زمينه ناباروري چگونه مي بينيد، گفت: اين پژوهشكده هم اكنون گوي سبقت را از كشورهاي خاورميانه و حتي غربي ربوده و در زمينه درمان ناباروري با سلولهاي بنيادي و حتي شبيه سازي در سكوي بالايي قرار دارد.

الحسني بيان كرد: در دهه 60 ايران در زمينه درمان ناباروري توانايي كمي داشت به طوري كه بيماران مي بايست با صرف هزينه زيادي به خارج از كشور سفر كنند اما امروز به همت دانشمندان و متخصصان ايراني ايران، خود ميزبان كشورهاي توسعه يافته و همسايه براي ارائه خدمات در اين زمينه است.

به گزارش مهر، پرفسور صفا الحسني از بنيانگذاران ivf در ايران و كشور آلمان است كه در عراق متولد شده و بيش از سه دهه در آلمان به عنوان رئيس مركز ناباروري دانشگاه لوبك آلمان فعاليت كرده و همكاري خوبي با پژوهشكده رويان و علوم توليد مثل استان يزد براي تبادل اطلاعات علمي دارد.