به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید توکلیان صبح شنبه در بازدید از مناطق زلزله زده شهرستان دشتی به تخریب 80 درصد مساجد، حسنيه‌ها و دارالقرآن‌های در مناطق زلزله زده بخش شنبه و طسوج اشاره کرد و اظهار داشت: مسجد جامع شهر شنبه و سه مسجد در باغان قابل سکونت است ولي به ساير مساجد و حسيينه‌ها خسارت 100 درصد وارد شده و غير قابل استفاده است.

وی با اشاره به تخریب 100 درصدی محل‌های برگزاری کلاس‌های قرآن، افزود: با پيگيري‌هاي صورت گرفته از سوی دفتر نماينده ولي فقيه در استان، همه اين اماکن مذهبي توسط دفقر مقام معظم رهبري بازسازي مي‌شوند.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي دشتي بیان داشت: با هماهنگي انجام شده با روحانيون نماز جماعت در سه مسجد اين شهر شنبه که قابل سکونت بود و يا با برپا کردن چادر نماز جماعت توسط روحانيون مستقر در مناطق زلزله ديده برگزار شد.

حجت‌الاسلام توکلیان با اشاره به حضور و فعالیت 15 روحانی مستفر در مناطق زلزله زده، اضافه کرد: این روحانیون در بخش‌های شنبه و طسوج حضور دارند و برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری نماز جماعت و سرکشی به افراد بی‌سرپرست و افراد کهنسال را در دستور کار دارند.

وی با اشاره به برخی مشکلات روحی و روانی مردم در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی، اظهار داشت: کمک به مردم این مناطق برای بهبود وضعیت روحی و روانی از اقدامات مهم ما در مناطق زلزله زده است.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان دشتي خاطرنشان ساخت: همه سعی و تلاش خود را برای کمک به مردم مصیبت‌دیده این مناطق به کار خواهیم گرفت تا با ارائه مشاوره‌هاي مذهبي، مردم مصيبت زده را به زندگي اميدوار كنيم.