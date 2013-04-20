به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در آئین بهره برداری از ساختمان اداری - آموزشی دانشگاه پیام نور استان زنجان، دانشگاه پیام نوررا بزرگترین دانشگاه دولتی كشور اعلام کرد.

وی اظهار داشت: ارتقای سطح معنوی دانشجویان دانشگاه ، میزبانی همایش های قرآنی، تولید برنامه فرهنگی از دیگر فعالیت های بارز و شاخص دانشگاه پیام نور استان زنجان است.

استاندار زنجان گفت: اقدامات انجام شده وروند توسعه كمی و كیفی این دانشگاه بسیارمطلوب است.

رئوفی نژاد،تاکید کرد: استان زنجان75 هزار دانشجو دارد که از این تعداد یک سوم دانشجویان در دانشگاه پیام نور تحصیل می کنند.

وی در ادامه افزود: درچند سال اخیردر دانشگاه پیام نور 60 پروژه با اعتبار بیش از 25 میلیارد تومان کلنگ زنی شده است.

استاندار زنجان یادآور شد: از این تعداد پروژه 40 پروژه در دست بهره برداری بوده یا به بهره برداری رسیده است.

رئوفی نژاد گفت: آهنگ سرعت خدمت در بخش های مختلف كشور با دهه گذشته بسیار متفاوت است چرا که در دولت دهم دولت خدمات رسانی به مردم در همه حوزه ها را اولویت کاری خود قرار داده است.