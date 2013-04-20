به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران، معاونان و مدیران ستادی استانداری، مدیران کل دستگاه های اجرایی، روسای سازمانها و بانک های استان جمعه هفته جاری ششم ارديبهشت، با مردم شهرستان تنكابن دیدار خواهند کرد.

در این ملاقات، استاندار و مدیران استان با حضور در مصلای نماز جمعه آن شهرستان، با ملاقات با مردم و رفع مشکلات آنان، نماز جمعه را در كنار مردم اقامه مي كنند.

از ديگر برنامه هاي طاهايي در اين روز، حضور در گلزار شهدا و اداي احترام به مقام شامخ آنان، ديدار با خانواده هاي معزز شهيدان، جانبازان و ايثارگران و بازديد از پروژه هاي عمراني است.

ملاقات با مردم تنكابن از صبح روز جمعه در محل مصلي نماز جمعه اين شهر آغاز و پس از اقامه نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

مازندران دارای 21 شهرستان است.