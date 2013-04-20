محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح محیط یار در مدارس قم به صورت پراکنده اجرا می شود زیرا یکی از فرایندهایی که برای همکاری و همیاری مردم داریم این است که یک دوره آموزشی در مدارس برای آموزش دانش آموزان به منظور جلب همکاری آنها برگزار می شود.



وی با اشاره به برگزاری هفته زمین پاک از اول تا ششم اردیبهشت ماه افزود: در این هفته از واحدهای صنعتی و خدماتی که حافظان محیط زیست هستند تقدیر خواهد شد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: برگزاری مراسم پاکسازی محیط در کهک به همراه مردمک و مسئولان شهر کهک از دیگر برنامه های اجرایی در هفته زمین پاک است.



وی اضافه کرد: مسابقه و ایستگاه نقاشی در موزه تاریخ طبیعی برگزار میشود، همچنین پاکسازی منطقه پلنگ دره به همراه مسئولان استانی از دیگر برنامه های اجرایی در این هفته است.



رکنی بیان کرد: از شهروندان در خواست می شود که همکاری و همیاری لازم داشته باشند تا بتوان آبی پاک داشت و در صرفه جویی و استفاده مجدد از منابع آب نیز همکاری لازم صورت گیرد.



وی ادامه داد: در مدیریت زباله باید توانست هوشمندانه عمل کرد تا زباله های خشک و تر از یکدیگر تفکیک شده و مورد استفاده مجدد قرار گیرند زیرا لازم است برای پسماندها برنامه ریزی لازم صورت گیرد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم اضافه کرد: لازم است برای استفاده مجدد از نخاله های ساختمانی برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا از هدر رفت آن ها جلوگیری شده و به نفع مردم مورد استفاده قرار گیرند.