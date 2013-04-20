ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب تاکید کرد: همه مردم باید در شرایط کنونی احساس تکلیف کرده و با حضور در صحنه انتخابات در سرنوشت شهر و روستای خود مشارکت فعال داشته باشند.



وی افزود: شوراها به عنوان پارلمان محلی دارای جایگاه ویژه ای است بنابراین حضور فعال و تاثیرگذار مردم می تواند گامی بسیار مهم در راستای تحقق اهداف و برنامه های دولت و نظام به شمار رود.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز با اشاره به اینکه انتخاب افراد متخصص و مدیر بهترین راه برای خدمت رسانی مناسب، عمران و آبادانی شهر و روستا است، یادآور شد: باید به این نکته توجه داشت که وجود افراد مدیر در شورا های شهر و روستا می تواند شهر را برای رسیدن به درآمد های پایدار کمک کند و در این مسیر، مردم هستند که با انتخابی درست می توانند یاریگر مسئولان در عرصه های مختلف سازندگی باشند.



وی ادامه داد: برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می تواند علاوه بر خدمت رسانی مناسب به مردم نقشه راهی برای تحقق برنامه ها محسوب شود.



به گفته رجبی مردم استان البرز در اولین سال برگزاری انتخابات ملی ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از تشکیل استان البرز با مشارکت گسترده و تاثیرگذار خود «حماسه سیاسی» را رقم خواهند زد.