به گزارش خبرنگار مهر، نادر منصور کیانی ظهر شنبه در اولین جلسه پیگیری مراقبت از آسیب های اجتماعی و اختتامیه دومین جشنواره نوجوان سالم (مرحله استانی) که در محل تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد گفت: جشنواره نوجوان سالم که هم اکنون در دومین دوره خود قرار دارد، جشنواره ای سراسری است که به صورت مستقل در سال تحصیلی 91 – 92 در همه مدارس، نواحی، شهرستان ها و استان ها طراحی و برگزار شد و در مراسم اختتامیه تعدادی از آثار برگزیده در تمامی بخش ها مورد تجلیل قرار می گیرند.

وی افزود: وی پیشگیری از آسیب های اجتماعی را مهمترین هدف این جشنواره ها دانست و گفت: این جشنواره با دو هدف، ترویج سبک زندگی سالم در بین دانش آموزان(زندگی ایرانی اسلامی) و پیشگیری دانش آموزان از گرایش به رفتارهای پر خطر( دخانیات، سو مصرف مواد و خشنونت) راه اندازی و برگزار می شود.

منصور کیانی ادامه داد: هم اکنون رفتارهای پرخطر جامعه ما را تهدید کرده و رسانه های مخرب خارجی تاثیر زیادی در افزایش این رفتارها دارد.

مدیرکل دفتر مراقبت از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: متاسفانه جذابیت و ایجاد هیجان از طریق انجام رفتارهای پرخطر از مهمترین ویژگی هایی است که باعث جذب نوجوانان و جوانان به سمت این اعمال می شود

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل گرایش افراد به قلیان همین جذابیت و هیجانی است که برای افراد ایجاد می کند و ظاهری جذاب و تفریحی دارد، اما برگزاری چنین جشنواره هایی توانسته است تا حدی سطح آگاهی نوجوانان و جوانان را به این موضوع بالا برده و مانع از بروز آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد شوند.

منصور کیانی گفت: وزارت آموزش و پرورش و دفتر مراقبت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی قصد دارد از طریق کارگاه های آموزشی، برگزاری جشنواره و نمایشگاه و انتشار و توزیع کالاهای فرهنگی سطح آگاهی این افراد را بالا برده و از بروز این آسیب ها در جامعه پیشگیری کند.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش با برگزاری دوره های فرزند پروری در سطح مدارس قصد دارند اطلاع والدین را در این مسائل بالا برده و به نوعی دیگر مانع بروز چنین اتفاقاتی شود.

وی تصریح کرد: والدین با شرکت در این دوره ها آموزش های لازم را فرا می گیرند تا با شناخت ویژگی های فرزندان اقدام به پرورش آنان کرده و در این زمینه سطح اگاهی خود را ارتقا داده و مانع از بروز رفتارهای پرخطر در فرزندانشان شوند، هم چنین با شرکت در این دوره ها مهارت های زندگی را آموزش دیده و آن را به فرزندانشان منتقل می کنند.

مدیر کل دفتر مراقبت از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، نقش رسانه ها در ترویج و آگاهی بخشی در این زمینه بسیار تاثیر گذار دانست.

وی گفت: آنچه که از مجموع این جشنواره، دروه های آموزشی و برنامه های فرهنگی نتیجه می شود باعث خواهد شد که والدین، دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش با شناخت این رفتارها سبک زندگی خود را با یک سبک زندگی شایسته منطبق کنند.

منصور کیانی تصریح کرد: در واقع سبک زندگی خود را از سبک زندگی پرخطر جدا کرده و این نوع زندگی را شناخته و در جهت ترویج و آگاهی بخشی در این زمینه تلاش کنند.

وی شرکت کنندگان در این جشنواره را پیشگامان و نخبه گان کشور دانست و گفت: این افراد پیام رسانان و مروجین سبک زندگی سالم هستند و در واقع به سایر دانش آموزان در مراقبت و ایمنی خود در مقابل رفتارهای پرخطر کمک کرده و با آگاهی رسانی به آنان باعث حفاظت از آنان می شوند.

مدیر کل دفتر مراقبت از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی 91- 92 حدود یک میلیون از والدین در این دوره های آموزشی شرکت کرده و سطح آگاهی خود را ارتقا بخشیده اند.

وی افزود: هم چنین حدود 100 نفر از کارکنان مدارس و فرهنگیان در دوره های ارتباطی با دانش آموزان شرکت کردند.

وی از معرفی نفرات برتر این جشنواره در سطح کشوری خبرداد و گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره در اردیبهشت ماه برگزار و از برترین ها در سطح ملی تجلیل خواهد شد.

منصور کیانی ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین جشنواره ها و اقدامات مستمر بوده و به دنبال آن شاهد رشد دانش آموزان در این زمینه باشیم و دانش آموزان به سطحی از آگاهی برسند که به سمت چنین رفتارهایی گرایش پیدا نکنند.

مدیرکل دفتر مراقبت از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در پایان از کلیه دست اندرکاران در زمینه مراقبت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، بهزیستی، قوه قضاییه و.. تشکر و قدردانی کرد.