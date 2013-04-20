به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی روز شنبه در ششمین کنگره بین‌المللی و یازدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، افزود: بیش از 4 هزار و 200 آزمایشگاه در کشور وجود دارد که توسط متخصصان مختلف اداره می‌شود و در دو سه دهه اخیر نیروی انسانی بسیاری تربیت شده‌اند.

وی ادامه داد: شرایط ما ویژه است و در دنیایی هستیم که بی‌اخلاقی‌ها زیاد است و یکی از مظاهر آن تحریمی است که در جامعه پزشکی آثارش ظاهر می‌شود و فرقی نمی‌کند دارو باشد یا تجهیزات پزشکی.

ابوالقاسمی گفت: وابستگی ما برای مدیریت بهتر در رشته علوم آزمایشگاهی روز به روز بیشتر می‌شود که امیدواریم سهم خود را از این بازار داشته باشیم که لازمه آن این است که در قبال واردات کیت و تجهیزات آزمایشگاهی موازنه برقرار شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام دهیم با کمک افرادی که تاجر و تولیدکننده هستند می‌توانیم این شاخص را ارتقا دهیم.

وی با تأکید بر اینکه چنانچه سرمایه‌گذاری دولتی در حوزه تجهیزات پزشکی انجام شود می‌توانیم کسانی را که برای ما گرفتاری ایجاد کرده‌اند مجبور به تسلیم کنیم افزود: خدماتی باید ایجاد شود که برای آحاد مردم در دسترس باشد.

ابوالقاسمی با اشاره به اینکه گسترش خدمات درمانی در دسترس در حوزه تجهیزات پزشکی به نحوی مطلوب گسترش یافته گفت: دیگر لازم نیست بیماران کیلومترها طی کنند تا به یک آزمایشگاه بروند.

ابوالقاسمی افزود: علاوه بر اینکه تجهیزات آزمایشگاهی باید در دسترس باشند باید ارزیابی کنیم که آیا برای مردم قابل تهیه نیز هستند به طوریکه بدانیم بضاعت بیمار چقدر است آیا امکان دریافت خدمت را در آزمایشگاه تخصصی دارد و اگر دچار فقر و عصبانیت شد راهی وجود دارد که علاوه بر بهبود خدمات به راحتی در دسترس باشد.

وی ادامه داد: در اغلب بیمارستانها می‌بینیم بودجه مناسب برای انجام تست مولکولی وجود ندارد و بیمه نیز آن را پوشش نمی‌دهد. چرا در این موارد از خیرین کمک نمی‌گیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: حمایت خیرین به این معنی نیست که فقط مکانی را بسازند امروزه علاوه بر ساختن نگهداری و ارائه خدمات مهمتر شده است.

ابوالقاسمی ادامه داد: تخت بیمارستانی می‌سازیم اما در ارائه خدمات نقدینگی نداریم اما می‌توانیم با تجمیع بعضی کارها فرصت استفاده را به مردم بدهیم.

وی با بیان اینکه گرفتاری‌ها در حوزه خدمات‌رسانی و تعرفه آزمایشگاهی وجود دارد گفت: این مشکلات باید اصلاح شود تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم و این طور نباشد که بیماران نتوانند به دلیل هزینه بالای درمان از انجام آزمایش خود منصرف شوند.