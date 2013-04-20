به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نوژا هدف از برگزاری این مراسم را ارتقای سطح کیفی تولیدات سینمایی در جهت تحقق و توسعه جلوه‌های ویژه بصری عنوان کرده است چراکه سالهاست تهیه کنندگان و کارگردانان حوزه سینما در تولیدات خود به دلیل هزینه بالا و یا عدم دسترسی به امکانات مربوطه با محدودیت‌هایی مواجه هستند.

استفاده از صحنه‌های جنگی حوزه دفاع مقدس، صحنه‌های جنگ‌های تاریخی مانند تاریخ اسلام و ایران، پلان‌های مرتبط با عملیات جنگی مانند پرواز هواپیماها و بمباران ها، نمایش جنگجویان و عدوات جنگی، پلان‌های اکشن و بازسازی کشورهای خارجی در پلان‌های مورد نظر برای کمتر شدن هزینه تولید، امکاناتی است که قرارست در اختیار هنرمندان سینما و تلویزیون قرار بگیرد.

بخش‌هایی از این قابلیت‌ها در هشتمین نمایشگاه پویانمایی تهران برای متخصصان این حوزه به نمایش درآمد. این همایش ساعت 17 روز 19 اردیبهشت ماه در پردیس قلهک برگزار خواهد شد.