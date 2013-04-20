به گزارش خبرگزاري مهر، حسین عسکرزاده اظهار داشت: از تعداد ثبت نام شدگان 34 نفر مربوط به شوراي اسلامي شهرهاي يزد، شاهديه، حميديا و زارچ بوده است.

وي اظهار داشت: در حوزه روستايي تاكنون 12 نفر در بخش مركزي و دو نفر نيز در بخش زارچ با مراجعه به بخشداريها ثبت نام خود را قطعي كرده اند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان یزد گفت: ثبت نام کاندیداهای چهارمین دوره شوراهای اسلامي شهر و روستای شهرستان یزد از 26 فروردين ماه آغاز شده و تا پایان روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه در تمامی روزها و حتی ایام تعطیل از ساعت هشت صبح تا 17 ادامه خواهد داشت.

عسکرزاده در بخش دیگری از سخنان خود در مورد شرایط و مدارک ثبت نام نامزدها گفت: ارائه اصل شناسنامه عکس دار، دو نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه، اصل کارت ملی و تصویر آن، اصل کارت پایان خدمت یا مدرکی دال بر مشخص بودن وضعیت خدمت وظیفه عمومی و تصویر آن، چهار قطعه عکس جدید در ابعاد سه در چهار ، اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان یزد همچنين افزود: تعداد زیادی برای ثبت نام مراجعه داشته اند که مدارک مورد نیاز را به صورت کامل نداشتند لذا ثبت نام آنها نهایی نشده به همین دلیل از نامزدهای ثبت نام انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان یزد تقاضامندیم تا با در دست داشتن تمامی مدارک مورد نیاز و اعلام شده نسبت به مراجعه و ثبت نام اقدام کنند.