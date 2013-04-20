به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی مازندران در مجتمع اهل بیت ساری اظهار داشت: یکی از رویش های نظام جمهوری اسلامی به برکت امام راحل و شهدا، تشکیل مجموعه انجمن های اسلامی در ایران اسلامی بوده است.

وی افزود: 34 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی می گذرد و باید چشم انداز کارشناسی شده برای جریان انجمن های اسلامی در کشور تبیین شود.

امام جمعه موقت ساری یادآور شد: وظیفه افرادی که در اتحادیه انجمن دانش آموزی فعالیت می کنند این است که سه مسیر ولایت پذیری، دین مداری و تقدس زدایی را در بین دانش آموزان تبیین تا نقشه های شوم دشمن که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده خنثی شود.

قاسمی با بیان اینکه شب و روز مسئولان فرهنگی کشور باید برای حفظ دین و ارزشهای انقلاب اسلامی باشد، گفت: دشمن همواره بیدار است تا تفکرات خود را در بین شیعیان رواج بدهد.

قاسمی با بیان اینکه اتحادیه انجمن اسلامی باید شبهات دینی را جمع آوری کرده و پاسخگو باشند، گفت: مبلغان با سلاح دین، جوانان کشور را در برابر هرگونه شبهات واکسینه کنند.

وی با اعلام اینکه تهاجم، شبیخون و سونامی فرهنگی در پیش است و تمام هجمه های دشمن بر این است که جوان ایرانی با اهل بیت(ع)، شهدا و تفکر امام راحل و رهبری بیگانه باشد، یادآور شد: باید جوانان این مرزو بوم را به پاسخگویی به شبهات دینی مسلح کنیم.