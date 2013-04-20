مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح بروسلوز(تب مالت) گوسفندی از تاریخ یک اردیبهشت ماه تا اول مهرماه در دامداری های قم اجرا می شود.



وی ادامه داد: طرح بروسلوز شامل گوسفند، بره و بز می شود و به صورت صد در صد رایگان اجرا می شود.



مدیر کل دامپزشکی استان قم گفت: در این طرح که به مدت پنج ماه به طول خواهد انجامید 12 اکیپ دامپزشکی به واکسیناسیون اقدام خواهند کرد.



وی ادامه داد: در اجرای این طرح علاوه بر اکیپ های اداره کل دامپزشکی از اکیپ های خصوصی نیز استفاده می شود.



رفیعی بیان کرد: در طرح مذکور حدود 60 هزار راس گوسفند، بره و بز واکسینه می شوند.



وی با اشاره به اینکه اکنون سه طرح در قم در حال اجرا است افزود: طرح های تب برفکی، آبله شاربن و بروسلوز گوسفندی در قم در حال اجرا است.



مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: شهروندان می توانند با تماس با شماره 1512 میتوان در خصوص چگونگی اجرای طرح پیشنهادات و انتقادات لازم را ارائه دهند.

