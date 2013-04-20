جواد سعدون زاده در گفتگو با خبرنگارمهر از جمله این مصوبات به پالایشگاه خوزستان (آبادان دو)، آبیاری و زهکشی و اسکله بندر صیادی آبادان اشاره کرد و افزود: سرعت پیگیری و انجام این مصوبات بسیار کند و غیر قابل قبول است.



وی با استقبال از اصل موضوع سفر هیئت دولت به خوزستان اظهار کرد: سفر هیئت دولت در راستای تکمیل مصوبات و یا پیگیری مصوباتی انجام می گیرد که به رغم تصویب در گذشته اما به دلایلی برخی از آنها اجرایی نشده و برخی دیگر نیز ناقص اجرا شده است.



وی با اشاره به بیش از 700 مصوبه در استان خوزستان در سفرهای دور قبل هیئت دولت به خوزستان تصریح کرد: برخی از این مصوبات انجام، برخی در حال اجرا، برخی نیز مطالعات اصلیشان عملیاتی شده و برخی هم به دلایلی قطعا ماهیت اجرایی و انجام ندارد.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتگو میان نمایندگان استان خوزستان یادآور شد: قرار شد تا نمایندگان به یک اجماع نظر برسند تا در سطح خوزستان بتوانیم چهار یا پنج پروژه مهم و اساسی را که می تواند در سطح خوزستان یک تحول اساسی را در زمینه های مختلف ایجاد کند مطرح و به نحوی موافقت هیئت دولت را بگیریم.



سعدون زاده گفت: همچنین هر نماینده اجازه دارد یک پروژه را به عنوان پیشنهاد به هیئت دولت ارائه کند تا به عنوان مصوبه سفر مد نظر قرار گیرد و کار اجرایی آن دنبال شود.



وی افزود: به طور قطع در این زمینه با فرماندار ویژه آبادان رایزنیهایی خواهیم داشت ضمن اینکه نمایندگان نیز یادداشتهای متنوع و فراوانی را در زمینه های مختلف دارند که به آنها مراجعه خواهند کرد تا از میان آنها و با مشورت دوستان، ضروری ترین بخش را انتخاب کنیم تا پیشنهادی ارائه شود که بتواند به شکل یک پروژه در شهرستان اجرا شود.



وی در خصوص احتمال انجام برخی افتتاحیه های فرمایشی اظهار کرد: چنین برداشتی از رفتار مدیران ندارم که پروژه هایی را به شکل دستور و بدون اینکه به پایان برسد برادران ما در استانداری و یا در سطح معاونان و وزرای آنها دست به افتتاح بزنند.



سعدون زاده تصریح کرد: به طور قطع اگر چنین اتفاقی بیفتد کار بسیار نادرستی است و اصلا هیچ فایده عملی نیز در پی نخواهد داشت.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به طور مثال بیمارستان اروندکنار که نه تجهیزات طبی دارد نه امکانات و نه پزشک اگر افتتاح شود فایده عملی آن به جز نارضایتی مردم و بهت زده شدن ناظران سیاسی، خبرنگاران و اصحاب رسانه چیز دیگری نخواهد بود.



وی ادامه داد: به نظر نمی رسد که یک چنین اراده و رویکردی در افتتاح پروژه ها وجود دارد اما اگر مواردی باشد قابلیت پیگیری دارد و از استانداری می خواهیم تا افتتاحیه ها واقع بینانه، درست و شایسته باشند.





