به گزارش خبرنگار مهر، علی مختاری ظهر شنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی آذربایجان غربی با اعلام اینکه 95 درصد طرحهای ارسال شده به این کارگروه به بانکها معرفی شده که تاکنون یک هزار و 730 میلیارد ریال تسیهلات پرداخت شده است، افزود: اعتبار توسعه کشاورزی با کارمزد 7 درصد یک هزار و 870 میلیارد ریال بوده که در این راستا 3 هزار و 267 طرح مصوب شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات توسعه کشاورزی برای اجرای طرحهای زیرساختی از جمله توسعه و نوسازی باغات، صنایع تبدیلی کشاوزی و دامداری صنعتی به متقاضیان پرداخت شده، ادامه داد: در این راستا 92 درصد اعتبارات جذب شده که با توجه به جذب 7 درصدی اعتبارات با کارمزد 13 درصد میزان جذب تسهیلات توسعه کشاورزی بالغ بر 99 درصد محقق شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اعلام اینکه 5 دهم درصد اعتبارات توسعه کشاورزی به میزان 860 میلیون ریال هنوز جذب نشده، ادامه داد: این تسهیلات توسط بانک کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده که محدودیت زمانی برای پرداخت تسهیلات سال 90 و 91 توسط بانکها برداشته شده که متقاضیان نیز باید پیگیر دریافت اعتبارات باشند.

مختاری همچنین خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات احداث باغات و عدم برخورد سلیقه ای شبکه بانکی با پرداخت نوسازی باغات به مدت 5 تا 7 شد و گفت: ردیابی تسهیلات پرداختی در حوزه های مختلف، سنجش میزان انحرافات و میزان مطابقت با استانداردها ضروری بوده و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط باید گزارشی از اثر بخشی پرداخت تسهیلات در روند توسعه حوزه کشاورزی ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه طرح دام و طیور و صنایع تبدیلی و فرآوری مواد خام دامی بیشترین تعداد طرح مصوب و تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده، اظهار داشت: در بخش جنگل و مرتع از 59 میلیارد ریال اعتبار تسهیلات تاکنون بالغ بر 460 میلیون ریال و از 220 میلیارد ریال تسهیلات حوزه شیلات و آبزیان بالغ بر50 میلیارد ریال جذب شده است.

وی از جذب بالغ بر 80 میلیارد و 500 میلیون ریال در حوزه تولیدات گیاهی و بالغ بر 210 میلیارد ریال در حوزه آب و خاک خبر داد و اعلام کرد: اجرای 53 طرح در حوزه شیلات و آبزیان شامل ماهیان سردآبی، زینتی و تاسیسات با 51 میلیارد ریال تسهیلات، 130 میلیارد ریال تسهیلات به حوزه تولیدات گیاهی و پرداخت 200 میلیارد ریال به حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی مصوب شده است.

مختاری با بیان اینکه ۱۰ درصد اعتبارات بخش توسعه کشاورزی برای پرداخت تسهیلات انفرادی به کشاورزان، ۲۰ درصد برای سرمایه در گردش و ۳۰ درصد نیز برای اجرای طرح های متوسط پرداخت شد، اعلام کرد: هم اکنون 250 هکتار سایت گلخانه ای در سطح استان در دست احداث بوده که از این میزان 60 هکتار با هدف اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان کشاورزی و افزایش تولیدات آماده واگذاری به متقاضیان است.