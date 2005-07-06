هاشميان: معناي غربت را چشيده ام / ايراني ها هميشه به من لطف داشته اند

به گزارش خبرگزاري "مهر" وحيد هاشميان در مراسم ميهماني كه دوستان ايراني او در مونيخ برايش ترتيب داده بودند گفت: بزرگترين تجربه اين يك سال، احساس نزديكي لطف و مهرباني مردم و ايراني هاي اين شهر دركنار خودم بود و اين تجربه اي جالب و موفقيت آميز برايم محسوب مي شد. من در اولين سالهاي حضورم در بوخوم غربت و تنهايي را بسيار احساس كردم چرا كه هيچ كس را در آن شهر نمي شناختم. اما درمونيخ ، لطف مردم از همان ابتدا شامل حال من شد و ازابتدا در اين شهر با تنهايي بيگانه بودم.»



هاشميان در ادامه افزود: درروزهاي آخر حضورم درمونيخ و درحالي كه خبر جدايي من كم كم به واقعيت پيوسته بود، مردم اين شهربازهم مرا از لطفشان محروم نساختند و مراسمي را به عنوان مراسم خداحافظي برايم برگزاركردند. مراسمي كه من تا قبل از حضور در جمعشان از آن بي خبر بودم و در واقع غافلگير شدم. من از اين طريق مي خواهم قسمتي از لطف هاي بيكرانشان را جبران كنم و از آنها بابت زحماتي كه در اين يك ساله برايم متحمل شدند ، تشكر كنم.»

وحيد براي فصل جديد نيزاز هم اكنون دوستان جديدي پيدا كرده است. او بعد از پيوستن به تيم هانوفر ، خانه اي را در اين شهر انتخاب كرده كه فاصله آن تا باشگاه هانوفر 15 دقيقه است و فاصله زماني يك ساعته تا شهر هامبورگ، اولين شهر فوتبالي اش، يكي از دلايل منحصر به فرد انتخاب اين خانه توسط وحيد عنوان مي شود. به نظر او مردم و ايراني هاي هانوفر نيز لطف مردم مونيخ و ايراني هايش را ادامه مي دهند.« شهر هانوفر را هم ديدم و در چند وقتي كه اينجا هستم، ايراني ها و مردم آنجا لطفشان را به من نشان دادند.»