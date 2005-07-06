  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۷

مهاجم هانوفر از ايراني هاي مونيخ تشكر كرد

هاشميان: معناي غربت را چشيده ام / ايراني ها هميشه به من لطف داشته اند

هاشميان: معناي غربت را چشيده ام / ايراني ها هميشه به من لطف داشته اند

وحيد هاشميان مهاجم تيم ملي فوتبال كشورمان كه به تازگي پيراهن تيم هانوفر آلمان را برتن كرده است در مراسم ويژه اي از ايرانيان شهر مونيخ تشكر كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" وحيد هاشميان در مراسم ميهماني كه دوستان ايراني او در مونيخ برايش ترتيب داده بودند گفت: بزرگترين تجربه  اين يك سال، احساس نزديكي لطف و مهرباني مردم و ايراني هاي اين شهر دركنار خودم بود و اين تجربه اي جالب و موفقيت آميز برايم محسوب مي شد. من در اولين سالهاي حضورم در بوخوم غربت و تنهايي را بسيار احساس كردم چرا كه هيچ كس را در آن شهر نمي شناختم. اما درمونيخ ، لطف مردم از همان ابتدا شامل حال من شد و ازابتدا در اين شهر با تنهايي بيگانه بودم.» 

هاشميان در ادامه افزود: درروزهاي آخر حضورم درمونيخ و درحالي كه خبر جدايي من كم كم به واقعيت پيوسته بود، مردم اين شهربازهم مرا از لطفشان محروم نساختند و مراسمي را به عنوان مراسم خداحافظي برايم برگزاركردند. مراسمي كه من تا قبل از حضور در جمعشان از آن بي خبر بودم و در واقع غافلگير شدم. من از اين طريق مي خواهم قسمتي از لطف هاي بيكرانشان را جبران كنم و از آنها بابت زحماتي كه در اين يك ساله برايم متحمل شدند ، تشكر كنم.»
وحيد براي فصل جديد نيزاز هم اكنون دوستان جديدي پيدا كرده است. او بعد از پيوستن به تيم هانوفر ، خانه اي را در اين شهر انتخاب كرده كه فاصله آن تا باشگاه هانوفر 15 دقيقه است و فاصله زماني يك ساعته تا شهر هامبورگ، اولين شهر فوتبالي اش، يكي از دلايل منحصر به فرد انتخاب اين خانه توسط وحيد عنوان مي شود. به نظر او مردم و ايراني هاي هانوفر نيز لطف مردم مونيخ و ايراني هايش را ادامه مي دهند.« شهر هانوفر را هم ديدم و در چند وقتي كه اينجا هستم، ايراني ها و مردم آنجا لطفشان را به من نشان دادند.»

کد مطلب 203636

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها