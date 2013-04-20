یونس عالی پور در گفتگو با مهر، با اشاره به این که روند صنعتی شدن قم حرکتی رو به جلو و قابل قبول دارد، بیان داشت: قم رتبه دوازدهم بخش صنعت کشور را دارد و این رتبه برای استانی که مساحت آن کمتر از یک درصد مساحت کل کشور است، جایگاه مناسبی است.

وی در ادامه با اشاره به دلایل عدم استقبال سرمایه گذاران در گذشته برای سرمایه گذاری در قم، یادآور شد: در گذشته نگاه مثبتی در مورد صنعتی شدن قم وجود نداشت و دلیل آن نیز مذهبی و زیارتی بودن قم عنوان می شد که این نگاه اصلا منطقی نبود، اما در حال حاضر این نگاه عوض شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: قم به دلیل موقعیت جغرافیایی که در مرکز کشور دارد، ظرفیت خوبی برای صنعتی شدن دارد و در حال حاضر نیز این روند به خوبی در حال ادامه مسیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستاوردهای برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری قم گفت: از قبل تحقیقاتی در خصوص فرصت های مناسب سرمایه گذاری در قم انجام و این فرصت ها معرفی شد و استقبال، هم از سوی سرمایه گذاران بومی استان و هم سرمایه گذاران دیگر خوب بود.

عالی پور یادآور شد: در مجموع 36 پروژه تنها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تضمین شد که 15 پروژه از سوی خود سازمان و مابقی از سوی سرمایه گذاران پیشنهاد شد که ارزش این پروژه ها بالغ بر 1035 میلیون یورو ارزش ارزی و هزار میلیارد تومان ارزش ریالی است.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که چرا این همایش در آخر دوره دولت دهم برگزار شد و آیا به نظر شما ممکن نیست در دولت بعدی با روی کار آمدن مدیران جدید این فرصت های معرفی شده از بین برود، گفت: خیر، به تعبیری مسیر توسعه قم ریل گذاری شده است و مهم نیست چه دولتی در آینده بر سر کار بیاید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: سند استانی برنامه پنجم توسعه بر اساس سند چشم انداز کشور تدوین شده و در شورای برنامه ریزی استان نیز به تصویب رسیده است و کارها بر مبنای این نقشه راه به پیش می رود.