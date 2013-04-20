خسرو افسری گفت: اين منطقه از کوه‌هاى کم آب و بيابانى تشکيل شده که تا رودخانه سرباز در بلوچستان گسترده شده است و مأمن تمساح تالابى و منحصر به فرد ايرانى است که در آبگيرهاى کم عمق مسير رودخانه زندگى مى‌کند.

وی با اشاره به اقدامات سازمان محيط زيست افزود: این منطقه زیستگاه بسیاری از جانوران از جمله جبير، سنجاب نخلى شمالى، راسوى خاکستر هندى، هوبره، دراج، سوسمار و نيز بسيارى از انواع پرندگان خاص شبه قاره هند است.

وی گفت: خط ساحلى درياى عمان که مرز جنوبى اين منطقه را تشکيل مى‌دهد، ناحيه قشلاقى پرندگان آبزى و محل مهمى براى تخم‌‌گذارى لاک‌پشت سبزدريايى به شمار مى‌آيد.

افسری تنوع پوشش گیاهی در این منطقه را از دامنه تا قله کوه مشتمل بر انواع درختان گرمسیری، استپ کوهپایه‌های و گونه‌های گیاهی نواحی سردسیری عنوان کرد. وی گفت: در این منطقه دره‌ها پوشیده از درختان و درخچه‌ها است و در دشت‌های پوشیده از گیاهانی هم چون آکاسیا، کنار، کهور و استبرق است.

وی حیات وحش در منطقه باهو کلات را دارای تنوع زیاد عنوان کرد و گفت: حیواناتی هم چون جبیر، قوچ، میش، بز، پازن، گرگ و کفتار از مهم ترین پستانداران در این منطقه محسوب می شوند و زیستگاه بسیاری از پرندگان از جمله کرکس، دال سیاه، هما، قرقی ، تیهو و کبک است.