به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیشگیری از آسیب های اجتماعی، اولین جلسه پیگیری آسیب های اجتماعی و اختتامیه مرحله استانی دومین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم ظهر شنبه با حضور مدیر کل دفتر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، مدیر کل زندانهای استان کرمانشاه، 400 تن از فرهنگیان استان و جمعی از مسئولین استانی و دانش آموزان در محل تالار شهید بهشتی استان کرمانشاه برگزار شد.

این جشنواره با موضوعاتی چون، شیوه سالم زندگی و پیش گیری از رفتارهای پرخطر به مدت دو سال است که تحت نظارت دفتر مراقبت از آموزش و پرورش برگزار می شود.

در این جشنواره شرکت کنندگان آثاری را با رویکرد اسلامی شامل حکایات، پندها، درس ها و با موضوع شیوه های سالم زندگی و پیشگیری از رفتارهای پر خطر شرکت کرده اند.

گرایش به دخانیات و عواقب آن، پیشگیری از سومصرف مواد و پیش گیری از گرایش به خشونت محورهای این همایش هستند.

آثار شرکت داده شده در این جشنواره در قالب هایی چون، مقاله، عکس و فیلم کوتاه ارائه شده است.

این جشنواره هم اکنون در مراحل منطقه ای، شهرستانی و استانی برگزار شده و راه یافتگان و برگزیدگان آن به مرحله کشوری خواهند رفت.

مراسم اختتامیه این جشنواره در مرحله کشوری در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 برگزار و از برترین ها تجلیل می شود.

راه یافتگان مرحله استانی از هر شته 3 گروه و در مجموع 9 گروه بوده و راه یافتگان در بخش ملی از هر رشته 3 گروه و مجموعا 9 گروه خواهند بود که مود تقدیر قرار می گیرند.