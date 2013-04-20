سرهنگ عباس علی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: امروز در برخی زا سایت های خبری به خصوص سایت های معاند نظام خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه در منطقه یوسف آباد تهران مرد قصابی زنی را به دلیل بدحجابی به قتل رسانده و با چرخ کردن گوشت مقتول آن را به مشتریان فروخته است.

وی افزود: پس از انتشار این خبر موضوع به صورت ویژه از سوی کاراگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد طی چند روز گذشته هیچ جنایتی در منطقه یوسف اباد رخ نداده و قتلی با این کیفیت در مناطق دیگر رخ نداده است و اساسا این خبر کذب محض است.

رئیس پلس آگاهی تهران بزرگ در پایان از رسانه ها خواست در انتشار اخبار دقت بیشتری کنند و بدون اطلاع از صحت و سقم مطالب، اقدام به انتشار اخبار ننمایند.