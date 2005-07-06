رجايي فر: عدم شركت دكتر احمدي نژاد در تسخير لانه جاسوسي نقصي به سوابق درخشان انقلابي او وارد نمي كند

فروز رجايي فر در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در مورد مسائل اخير مطرح شده از جانب رسانه هاي آمريكايي در مورد شركت دكتر احمدي نژاد در تسخير لانه جاسوسي اظهار داشت : به نظرم نمي آيد كه آقاي احمدي نژاد را در آن صحنه ها ديده باشم چون براي تسخير سفارت تقريبا از 4 دانشگاه بودند ولي از دانشگاه علم و صنعت كه آقاي احمدي نژاد در آن مشغول تحصيل بود، نيامده بودند.

وي افزود : البته همه دانشگاه هاي ايران از تسخير لانه جاسوسي پشتيباني كردند و افرادي نيز بودند كه از بعضي دانشگاه ها به جمع تسخيركنندگان لانه جاسوسي پيوستند.

رجايي فر تصريح كرد : من خودم از دانشگاه پلي تكنيك (امير كبير) در جريان تسخير لانه حضور پيدا كرده بودم و ساير دانشجويان را مي شناختيم اما با قاطعيت مي گويم كه آقاي احمدي نژاد در اين جريان نبود.

وي با بيان اين كه سوابق انقلابي آقاي احمدي نژاد براي ما مايه افتخار است اما به جهت نقل صحيح تاريخي، ايشان در واقعه تسخير لانه جاسوسي شركت نداشتند، گفت : آقاي احمدي نژاد عضو انجمن اسلامي دانشجويان بودند و فعاليت هاي دانشجويي را در سطح بالايي در دانشگاه پيگيري مي كردند و مبارزه با گروهك هاي معاند در دانشگاه ها كار ساده اي نبود و به همين علت عدم شركت ايشان در جريان تسخير لانه جاسوسي نقصي به سوابق درخشان انقلابي ايشان وارد نمي كند.

رجايي فر گفت : خارجي ها به اين دليل كه برداشتشان اين بود كه شايد بتوانند از اصلاحات، بهره برداري كنند، از افرادي مانند محسن ميردامادي و خانم ابتكار كه در جريان تسخير لانه جاسوسي بر اساس اسناد از چهره هاي شاخص بودند، هيچ انتقادي نكردند و اين نشان مي دهد كه در پشت مطرح كردن اين گونه مسائل در مورد دكتر احمدي نژاد، نيتي وجود دارد و البته اين مساله نشان مي دهد كه خداوند دشمنان ما را به فرموده امام سجاد از حمقا قرار داده است.

وي در ادامه افزود : غربي ها با انتخاب امروز مردم مشكل دارند و اين را با اين گونه كارها اعلام مي كنند و نيت آنان به وضوح براي همگان روشن شده و رفتار تناقض آميز آنهايي كه اينگونه مسائل را با هدف تخريب وجهه رئيس جمهور منتخب مردم مطرح مي كنند، نشان مي دهد كه آنان به دنبال فضاسازي عليه ملت ايران هستند چون احتمال مي دهند ايران با درپيش گرفتن روشي جديد در عرصه بين المللي چهره اقتدارطلب آنان را بيشتر آشكار كند و نمي دانند كه پشتوانه راي و دعاي مردم پشت سر آقاي احمدي نژاد است.

رجايي فردر پايان تاكيد كرد : همسويي دكتر احمدي نژاد با مجلس و ساير دستگاه ها مشخص مي كند كه وي مي تواند مشكلات داخلي را در سطح قابل قبولي برطرف كند و آنگاه اقتدار ايران در عرصه بين المللي ضريب پيدا مي كند و به اين اقتدار با تضعيف رسانه اي خللي وارد نمي شود بلكه همه چيز به وحدت و همبستگي ملي ما بستگي دارد و تلاش هاي مذبوحانه نتيجه بخش نخواهد بود.