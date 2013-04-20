علی اکبر هاشمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نشستی صمیمی با رئیس و اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان البرز این دانشگاه برای واگذاری زمین جهت انجام پروژه های پزشکی اعلام آمادگی کرد.

وی افزود: هم در بیمارستان های استان البرز و هم در پردیس دانشگاهی این دانشگاه، این قابلیت وجود دارد که زمین و فضای مناسب در اختیار جهاد دانشگاهی قرار گیرد.

هاشمی‌راد با بیان این که جهاد دانشگاهی استان می تواند به عنوان بازوان اجرایی و علمی دانشگاه علوم پزشکی عمل کند، گفت: با هدایت توانمندی‌های هر دو طرف، می‌توان بهره‌ گیری بیشتر در تمام حوزه‌ های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اشتغال را برنامه‌ریزی کرد.

وی راه اندازی دفتر بانک خون بند ناف را به عنوان اولین فعالیت حوزه پزشکی جهاد دانشگاهی استان البرز بر شمرد و اعلام کرد: برای راه اندازی این دفتر و همچنین فعالیت های آزمایشگاهی و درمانی در استان نیازمند حمایت دانشگاه علوم پزشکی هستیم.

هاشمی راد ارائه خدمات پژوهشی و خدمات تخصصی در حوزه پزشکی را از توانمندی های جهاد دانشگاهی ذکر کرد و افزود: با مذاکراتی که صورت گرفته است به دنبال غربالگری سرطان پستان در استان البرز هستیم و با همکاری جهاد البرز، پژوهشگاه سرطان پستان و دانشگاه علوم پزشکی البرز این موضوع قابل دستیابی است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز ارائه ایده ها و برنامه های مختلف فرهنگی را از دیگر قابلیت های جهاد دانشگاهی برشمرد و گفت: علاوه بر همکاری هایی که تاکنون در حوزه فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است، 11 طرح نامه فعالیت های فرهنگی برای اجرا در این دانشگاه ارائه شده است و جهاد دانشگاهی آمادگی دارد متناسب با نیازهای دانشجویان علوم پزشکی، طرح ریزی های لازم را برای ارائه و اجرای طرحهای مورد نیاز این دانشگاه به عمل آورد.