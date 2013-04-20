کیوان ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات قطعات این کنسرت اظهار کرد: این قطعات که بخشی از آنها قبلا ساخته شده است مثل قطعه "مهتاب" و "نارنجستان" با تنظیم جدیدی اجرا می‌شوند و از میان آثارم آن بخشی انتخاب شده‌اند که برای سالار عقیلی نوشته‌ام.

این پژوهشگر حوزه موسیقی ادامه داد: در مجموع این کنسرت با 14 قطعه در سه بخش موسیقی کلاسیک، سنتی ایرانی و محلی اجرا می‌شود.

وی از همراهی غلامعلی پورعطایی دوتارنواز خراسانی و ذوالفقار عسگریان خواننده آوازهای محلی در این کنسرت یاد کرد و گفت: این اولین بار است که نوازنده‌های محلی در کنار ارکستر سمفونیک به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

این نوازنده تار در ادامه یادآور شد: در این کنسرت يك قطعه خراساني که آهنگسازی آن بر عهده خود من بوده است با حضور نوازندگان جنوب خراسان اجرا می‌شود.

سرپرست گروه موسیقی "وزیری" از نوازندگان حاضر در این کنسرت یاد کرد و گفت: سیاوش زهیرالدینی، همایون رحیمیان، علی جعفری پویان (ویولن)، محمد حسین پورمعین(کلارینت)، فرشید حفظی فرد(ابوا)، مجید سینکی(فلوت) از جمله کسانی هستند که با من همکاری می‌کنند.

این آهنگساز موسیقی ایرانی در پایان با اشاره به کتاب آخر خود تصریح کرد: به زودي كتاب چهارم من با عنوان "بياييم تار و سه‌تار بنوازيم" شامل رديف‌هاي افشاري، بيات ترك، بيات كرد و چهارگاه با ویرایشی جدید منتشر خواهد شد.

ردیف های قبلی چاپ شده توسط کیوان ساکت مورد استقبال فراوانی قرار گرفته بود.