به گزارش خبرنگار مهر، گله مندي ورزشكاران از عدم حمايت مسئولان، مطلب تازه‌اي نيست، بارها و بارها شده است كه ورزشكاران كشور پس از كسب مدال و يا حتي پس از پايان دوران قهرماني خود از عدم حمايت و توجه گله مندي داشته باشند.

شايد بارزترين نمونه آن كه چندي پيش رخ داد محسن پودنكي باشد كه به گفته نزديكانش در ميان بي‌توجهی برخی مسئولان براي اعزام جهت درمان به خارج از كشور، درگذشت و نمونه ديگر آن نيز امير مهدي زاده ديگر قهرمان ورزشي كشور و قم است كه خود و مربي وي از بي توجهي برخی مسئولان استان نسبت به مدال وي و تجليلي كه توسط مسئولان اين استان انجام گرفت گله‌مند هستند.

عليرضا كتيرايي، ورزشكاري كه به گفته خود 15 سال دوره قهرماني را پشت سر گذاشته و مدال طلاي بازي‌هاي آسيايي بوسان كره جنوبي، بانگكوك تايلند و مدال برنز جهاني ريودوژانيرو را در كارنامه دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از نحوه تجليل مسئولان قم از مهدي زاده دارنده مدال طلاي بازي هاي 2013 فرانسه، اين قدرداني را شايسته اين قهرمان جهان ندانست.

با توجه به اينكه ورزش كاراته در بازی‌هاي المپيك گنجانده نشده مي‌توان گفت كه مهدي زاده با كسب مدال طلاي جهاني بالاترين مدال در اين رشته ورزشي را كسب كرده است.

هنر رزمی کاراته در سال 1342 وارد ایران شده و بنیانگذار آن فرهاد وارسته بوده است.

كتيرايي در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، به حضور غير منتظره استاندار قم در فرودگاه جهت استقبال از مهدي زاده اشاره وگرچه اين حضور را باعث دلگرمي اين ورزشكار مي‌داند اما مراسم تجليل و پرداخت هديه ناچيز به مهدي زاده را موجب ناراحتي اين ورزشكار و مربيان وي عنوان كرد.

اين قهرمان ملي و مربي تيم بزرگسالان كاراته كشور در گفته‌هاي خود به خبرنگار مهر، از تعويق پياپي مراسم تجليل از مهدي زاده اشاره و بيان كرد: بعد از تعويق‌هاي پي در پي نهايتا در اسفندماه سال گذشته با برگزاري مراسم و هديه ناچيز از اين قهرمان تجليل شد.

وي بسيار بر اين نكته تاكيد دارد كه مراسم تجليل يا نبايد برگزار شود و يا اگر برگزار مي‌شود بايد در شأن و شايسته قهرمانان باشد.

مهدی زاده چهارمین مدال طلای جهان را کسب کرده است

امير مهدي زاده ، دارنده چهارمين مدال طلاي كاراته ايران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز نارضايتي از نحوه تجليل مسئولان قم، به 11 سال فعاليت سخت و طاقت فرسا براي كسب مدال طلاي جهاني اشاره و تجليل انجام شده را در شأن يك قهرمان جهاني ندانست.

در طول 50 سال كه از ورود ورزش كاراته به ايران مي‌گذرد ورزشكاران ايراني توانسته اند چهار مدال طلا جهان را در كارنامه خود كسب كنند كه امير مهدي زاده كسب كننده چهارمين مدال طلا بوده و پيش از آن نيز آقايان مهدی عموزاده در سال 1996، جاسم ویشگاهی و حسین روحانی در جهانی 2006 موفق شده بودند مردان طلایی کاراته ایران در رقابت های جهانی باشند.

شايد نارضايتي امير مهدي زاده زماني تشديد شده است كه با توجه به سالها تلاش براي كسب مدال طلاي جهان، مجبور شده كه هزينه عمل پاي خود را از مربي خود قرض كند مطلبي كه حسن عابدي رئيس هيئت كاراته قم با خبرنگار مهر در ميان گذاشت.

قرض از مربی برای عمل جراحی

وي در گفتگو با مهر، به هزينه هفت ميليون تومانی عمل پاي مهدي زاده اشاره کرد و گفت: اين ورزشكار به علت اينكه از لحاظ مالي توان پرداخت هزينه عمل را نداشت مجبور شد مقداري از اين هزينه را از مربي خود قرض كند.

اين درحالي است كه به گفته مهدي زاده پاي وي در بازي‌هاي جهاني فرانسه دچار آسيب شده و بعد از اين بازي‌ها تاكنون دوبار مجبور به عمل جراحي شده است.

مهدي زاده در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار مهر، به استقبال ساير استان ها از قهرمانان اشاره وهديه دريافتي آنان از سوي مسئولان شهر خود را چندين برابر هديه خود عنوان كرد.

به گفته این دارنده مدال طلای جهانی، هديه استانداري قم صرف هزينه درمان پاي وي شده است.

وی كه از عدم حمايت مسئولان به شدت ناراضي است به تلاش براي كسب مدال جهاني اشاره دارد و مي گويد: هنگاميكه ورزشكار بخواهد ورزش قهرماني را در پيش گيرد قطعا نمي‌تواند براي خود شغل و يا پيشه‌اي را دنبال كند و اين امر و عدم توجه مسئولان به اين نكته نيز موجب مي‌شود تا ورزشكار بعد از دوران قهرماني نتواند هزينه زندگي خود را تامين كند.

غلامرضا دباغيان از ديگر نام آوران كاراته قم وكشور است كه تاكنون دو نفر از شاگردان وي كه يكي از آنان مهدي زاده بوده است توانسته اند مدال طلاي جهان را كسب كنند.

وي در گفتگو با خبرنگار مهر، به هزينه پاي عمل مهدي زاده اشاره و گفت: اين ورزشكار هنگامي كه در بيمارستان بود توانايي پرداخت هزينه عمل را نداشت و به همين دليل من پنج ميليون تومان از يكي از دوستانم قرض گرفته و به وي دادم.

اين پيشكسوت كاراته نيز تجليل مسئولان استان از مهدي زاده را در شأن و همپايه شايستگي‌هاي اين ورزشكار نمي داند.

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی استان قم در اسفندماه سال 91 با حضور کرمرضا پیریایی استاندار، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان ورزشی و دستگاه های اجرایی استان برگزار شده بود كه در اين مراسم از امير مهدي زاده با پرداخت پنج سكه طلا ، غلامرضا دباغیان مربی امیر مهدی‌زاده با پرداخت 700 هزار تومان و علیرضا کتیرایی مربی تیم ملی کاراته در مسابقات جهانی 2012 فرانسه با پرداخت يك نيم سكه تجليل شد.