به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت‌الله صمدزاده، مدیر كتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری در خصوص نحوه آشنایی با این كتابخانه روستایی گفت: نامه‌ای از طرف كتابخانه «غلامحسین آسكتی» واقع در روستای خان‌شرف شهرستان نهبندان خراسان جنوبی مبنی بر درخواست كتاب به دست ما رسید كه حاوی گزارش نشاط‌آوری در زمینه معرفی این كتابخانه بود و از اینكه با كتابخانه‌ای با حدود 25 هزار عنوان كتاب موجودی و 250 نفر عضو فعال مواجه بودیم كه می‌تواند بزرگترین كتابخانه روستایی محسوب ‌شود، مشتاق شدیم.

صمدزاده اضافه كرد: در ادامه با شخصی آشنا شدیم كه لحظات مفیدی از زندگی‌اش را با پیگیری مجدانه و ذوق و علاقمندی خاص، وقف تأمین این كتابخانه غیر دولتی كرده بود. بنابراین همكاران كتابخانه طی دو روز از موجودی بخش مبادلات كتابخانه، 584 عنوان كتاب در 609 جلد، گردآوری و فهرست كرده و به این كتابخانه اهدا نمودند.

وی كتاب‌های اهدایی را کتاب‌های شایسته و برگزیده‌ای دانست كه هر شخص علاقمند به داشتن آنها در كتابخانه شخصی اش است و افزود: این آثار طی سالها و از طرق مختلف به كتابخانه تخصصی جنگ رسیده و ما علاقمند بودیم كه آنها را به جای مناسبی اهدا نماییم و یكی از این اماكن را كتابخانه روستای خان‌شرف ارزیابی نموده كه خود منابع ارزشمندی از تاریخ و فرهنگ را در اختیار دارد و به اهالی این روستا، روستاهای همجوار و علاقمندان حوزه فرهنگ، دانش‌آموزان و دانشجویان آن منطقه خدمات‌رسانی می‌كند.

مدیر كتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری گفت: كتابخانه تخصصی جنگ هرساله، حدود یك هزار عنوان منبع اطلاعاتی از بخش مبادلات این كتابخانه را به مراكز متعددی اهدا می‌كند و در سال جدید نیز شروع خوبی داشت. در واقع این كتابخانه در گرفتن منابع اهدایی نیز، اعتبار خوبی نزد اشخاص تأثیرگذار، مراكز انتشاراتی و فرهنگی دارد و درواقع بخش مبادلات، از منابع اهدایی به كتابخانه تأمین می‌شود. همچنین در نظر داریم كه در آینده به طرق مختلف، اهداكنندگان منابع به این كتابخانه را معرفی كرده و در استفاده از كتابخانه، تسهیلات خاصی برایشان فراهم نماییم.

صمدزاده در پایان تاكید كرد: ما اعتقاد داریم نباید سنت اهدای كتاب توسط اشخاص، كتابخانه‌ها و مراكز فرهنگی به فراموشی سپرده شود. كتابخانه كوچك ما نیز در حد توان این سنت نیكو را گرامی می‌دارد و اجرا می‌كند و معتقدیم كتابخانه‌هایی كه با سرمایه مردمی و تلاش فرهیختگان این مرز و بوم بنا می‌شوند، كتابخانه‌هایی ماندگارتر و تأثیرگذارترند و باید تعامل بهتری با آنها برقرار كرد به ویژه كتابخانه‌های روستایی كه كمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.