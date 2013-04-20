به گزارش خبرنگار مهر، 29 تیر ماه سال 91 ماموران پلیس آگاهی اسلامشهر در جریان مرگ مشکوک پسر جوانی در یکی از بیمارستان های این شهر قرار گرفتند.تیم پلیسی پس از حضور در محل دریافتند، مرتضی چهار روز قبل در حالی که دچار سوختگی شده بود به بیمارستان منتقل شده و تلاش پزشکان برای نجات جان او موثر واقع نشده بود.

مرتضی قبل از مرگ مدعی بود یکی از دوستانش به نام محسن به خاطر اختلافاتی که با هم داشتند او را به آتش کشیده است.

کارآگاهان سپس محسن را دستگیر کردند که او در بازجویی ها منکر اتهام خود شد. در ادامه بازپرس پرونده با توجه به شواهد موجود برای متهم کیفرخواست صادر کرد و پرونده را برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد.

صبح امروز جلسه محاکمه در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی همتیار برگزار شد. در ابتدای جلسه دادگاه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد. سپس اولیای دم در جایگاه حاضر شده و خواستار قصاص متهم شدند.

محسن نیز پس قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهامش گفت : روز حادثه بنزین ماشینم تمام شده بود و مقتول برای من بنزین آورد. در حال ریختن بنزین در باک بودم که به دلیل سیگار کشیدن مقتول ناگهان آتش رخ داد. من او را به قتل رساندم.

پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.