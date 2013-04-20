به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر مي رسد يكي از آسيبهاي فنآوري هاي ارتباطي اعطاي هويت كاذب به كاربران خودش است. در محيط ايران بايد مقوله يافتن هويت كاذب را به عنوان يكي از تبعات فنآوري تلفن همراه پذيرفت.اقشاري از جوانان، از هويت مطلوب و محقق برخوردارنبوده، از هويتي سردرگم برخوردارند، جواناني كه به دليل سردرگمي هويتي، از طمانينه دروني لازم برخوردار نيستند، تلاش مي كنند تا با توسل به دستاوردهاي بيروني به نوعي براي خود هويتي را كه از آن بي بهره اند بتراشند و خلق كنند.

البته از آنجا كه در طول تاريخ، عقل بسياري از انسان ها به چشمشان بوده آسانترين راه ممكن براي تحقق خواست اخير، تمسك به ظواهري مانند استفاده از البسه گرانبها، وسايل گران قيمت و مورد پذيرش مانند تلفن همراه، اتومبيل و نظايرآنها مي باشد.

برخي از خانواده ها بدون آن كه به تبعات و پيامدهاي داشتن تلفن همراه بيانديشند براي فرزندان نوجوان خويش نيز تلفن همراه تهيه كرده، به اين ترتيب درصدد اثبات هويت برتري كه ندارند براي اطرافيانشان برآيند و همان گونه كه داشتن چند ماشين را در خانه، اسباب مباهات وبرتري خود نسبت به ديگران برمي شمرند، داشتن تلفن همراه فرزندشان را نيز مترادف با بالا رفتن پرستيژ و اعتبار خانوادگي خودشان قلمداد كنند.

اينها عدم فرهنگ سازي مناسب درباره كاربردهاي تلفن همراه در جامعه است وطرح اين ابزاربه شكل عمدتا تجملي در جامعه سبب شده كه اقشاري از مردم، داشتن تلفن همراه را مترادف با داشتن هويت تلقي كنند.

انسانها از شادي، نشاط وهيجان بي نيازنيستند و براي تعادل بخشيدن به زندگي پرفراز ونشيب و دشوارمان، نيازمند پاسخ دادن به شادي وهيجان مورد نياز خويش هستيم،از همين رو به دليل اهميت شادي، نشاط وهيجان در زندگي روزمره انسانها، از سوي برخي از نظريه پردازان و پژوهشگران، شادي وتهيج طلبي، غذاي روح انسانها ناميده شده است

به دليل فقدان بسترسازي مناسب در جهت پاسخ به شادي اجتماعي و هيجان جويي قشر پويا و پرتحرك جوان، اين قشربا بسته ديدن نسبي عرصه هاي اجتماعي، در برابرنيازهاي اوليه خويش، از تمايل درونيش مبني بر ارضای هيجاني دست نكشيد، آن را در اشكال ديگري پي خواهد گرفت، به اين معنا كه بسياري از جوانان با بسته بودن عرصه هاي مثبت، متوجه عرصه هاي منفي شده و با توسل به ايذا واذيت، سر كار گذاشتن و گرفتن حال دوستان، اطرافيان و حتي افراد غريبه، سعي در ارضای هيجاني خويش و نشاندن لبخند بر لبهاي خود مي كنند.

بررسيهاي نظري وتجربي حكايت از آن دارند كه يكي از تبعات روان شناختي تلفن همراه و امكانات جانبي آن، كاهش تدريجي شرم وحيا، در كاربران اين فنآوري ارتباطي مي باشد. اصولا هرزه نگاران، در استفاده از فنآوري هاي جديد، همواره به سرعت عمل كرده اند به اين معنا كه دير زماني از اختراع عكاسي، تلفن و سينما نگذشته بود كه اين فنآوريها براي توليد و مصرف فرآورده هاي هرزه نگارانه، مورد استفاده قرار گرفتند.علاوه بر اين، با ظهور فنآوري هاي جديدتر، مصرف هرزه نگاري به طور فزاينده اي به يك رفتار خصوصي تبديل شده است.