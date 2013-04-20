به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در فروردین‌ماه سال جاری یک شرکت حمل و نقل کالا در استان به پرداخت جریمه 150 میلیون ریالی به حساب سازمان راهداری خزانه معین استان زنجان ملزم شده است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای قوانین و مقررات در جامعه تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل با هدف ارتقای سطح خدمات، جلوگیری از انحراف شرکت‌ها از قوانین و مقررات حمل و نقل و برخورد با شرکت‌های متخلف در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر صورت می‌گیرد.

مدیر‌کل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان تصریح کرد: در جریان رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل و نقل کالای استان، پرونده دو شرکت متخلف حمل و نقل کالا در جلسه کمیسیون‌های ماده 5 و 12 استانی در اسفند‌ماه سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

رحمتی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، استخراج مستندات و استماع دفاعیه مدیران شرکت‌ها برای دو پرونده مطرح شده رای تذکر کتبی با درج در پرونده صادر شد.

وی ادامه داد: یکی از شرکت‌ها به استناد بند 7 ماده 5 قانون الزام شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل جاده‌ای به علت عدم رعایت مقررات بارنامه‌نویسی و واریز سه درصد بارنامه به پرداخت 150 میلیون ریال وجه نقد به حساب سازمان راهداری خزانه معین استان زنجان ملزم شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان افزود: در استان زنجان 67 شرکت حمل و نقل کالا و 38 شرکت حمل و نقل مسافر به فعالیت در بخش حمل و نقل جاده‌ای مشغول هستند.

رحمتی، با بیان اینکه در استان 2 انجمن صنفی شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل کالا و 2 نجمن مالی شرکت‌های موسسات حمل و نقل مسافر وجود دارد، افزود: سه انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل کالا و یک انجمن صنفی رانندگان مسافر در حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان فعالیت می‌کنند.