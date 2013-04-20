به گزارش خبرگزاری مهر، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به بازدیدهای مستمر و سرزده کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی این معاونت گفت: از یک واحد تولیدی مواد غذایی ۲۷ تن رب گوجه فرنگی غیر بهداشتی و غیرقابل مصرف کشف و توقیف شد.

مجتبی احمدزاده با بیان اینکه با هوشیاری و اقدام به موقع کارشناسان این دانشگاه از توزیع این میزان رب گوجه فرنگی در بازار جلوگیری شد اظهار کرد: در همین زمینه پرونده‌ای تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی با بیان اینکه بازرسان و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و اداره امور دارو و مواد اعتیاد آور آماده راهنمایی شهروندان و مسافران در خصوص سوالات مربوط پیرامون هریک از این حوزه ها هستند اظهار داشت: شهروندان و مسافران می توانند هرگونه سوال، انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت در زمینه دارویی را در هر ساعتی از شبانه روز با شماره ۶۷۰۶۴۴۳ در میان بگذارند و مشاوره های لازم را از کارشناسان مربوطه اخذ کنند.

وی افزود: کارشناسان اداره نظارت برمواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی قم با شماره ۶۷۰۶۴۴۴ آماده دریافت هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت و همچنین پاسخگویی به سوالات شهروندان و مسافران درخصوص مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به صورت شبانه روزی هستند.

احمد زاده ادامه داد: شماره پیغامگیر ۶۱۶۲۶۴۴ نیز به صورت شبانه روزی جهت طرح شکایات، انتقادات و پیشنهادات عموم همشهریان و زائران و مسافران پیش بینی شده است.

شناسائی و پلمپ ۲ مرکز غیر مجاز دندانپزشکی

بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان قم، در بازرسی های کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از مراکز درمانی مختلف سطح شهر ۲ مرکز دندانپزشکی و دندانسازی غیرمجاز در قم شناسائی شدند.

در این ۲ مرکز که فاقد صلاحیت و مجوز های پزشکی لازم بودند اقدامات داندانپزشکی و داندانسازی انجام می گرفت که با هماهنگی نیروی انتظامی پلمپ شدند.

انجام اقدامات درمانی دندانپزشکی در مراکز فاقد مجوز و امکانات بهداشتی لازم موجب ابتلا به بیماری های عفونی خطرناک از قبیل HIV و هپاتیت می‌شود.

شهروندان می توانند در صورت مشاهده مراکز غیر مجاز پزشکی و درمانی در سطح استان با شماره گویای ۷۷۰۶۴۰۸ در تمامی ساعات شبانه روز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قم تماس حاصل نمایند.

پرونده این۲ واحد غیر مجاز و متخلف جهت بررسی به مراجع قضائی استان ارسال شد.

نصب بنر بر روی داربست در قم ممنوع شد

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت: پیرو مصوبات شورای اسلامی شهر و برنامه ریزی های صورت گرفته، همزمان با شروع سال جدید، نصب بنر داربست های تبلیغاتی در سطح شهر ممنوع شد.

سید محمد موسوی منش افزود: با آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز در سال گذشته، جهت افزایش سازه های تبلیغاتی مدرن در سطح شهر و فراهم شدن بستر جمع آوری شیوه های سنتی تبلیغات محیطی، این سازمان با هماهنگی های بعمل آمده با شهرداری قم و شورای اسلامی شهر، نسبت به عدم صدور مجوز و ممنوع اعلام کردن نصب تبلیغات بنر بر داربست در سطح شهر، از آغاز سال جاری اقدام کرد.

موسوی منش اذعان داشت: در سالی که گذشت بیش از ۲۵۰ دستگاه سازه تبلیغاتی جدید و مدرن شامل لمپوست بنر، استند نورانی، لایت باکس، بیلبورد و پرتابل در سطح شهر نصب شده که با واگذاری این سازه ها به بخش خصوصی و افزایش حس رقابت سالم و شایسته در خدمت رسانی به شهروندان و رابطه بالای عرضه و تقاضا در امر تبلیغات محیطی، تأثیرات مثبت و بسزای آن در امر اقتصاد و پیشرفت مشاغل شهری، بیش از پیش در سطح کلانشهر قم احساس می شود.

مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم در پایان تأکید کرد: نصب سازه های نامتعارف داربست بنر به غیر از ایجاد آلودگی بصری در منظر شهری، گاها خود به یک معضل در تصادفات خیابانی و ایجاد حوادث بدل شده بود که با درایت ویژه شهردار کلانشهر قم و عنایت اعضای شورای اسلامی شهر قم، ممنوع اعلام شد تا گام مهمی در امر پیشرفت روز افزون قم به سوی آینده برداشته شود.

جشنواره تجلیل از ۱۸۰ خیر مدرسه ساز در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

محمد حسین امین جعفری مدیر کل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز بیان کرد: در برگزاری این جشنواره برنامه ریزی های مناسبی انجام گرفته است و مقرر گردیده ۱۸۰ نفر از خانواده های خیرین محترم مدرسه ساز به همراه خانواده های خویش در این جشنواره حضور یابند.

