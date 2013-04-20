به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای هنرستانهای اردبیل با بیان اینکه سند تحول می تواند آسیبهای موجود را رفع کند، تصریح کرد: ضروری است با بازنگری در نحوه توسعه رشته های نظری و فنی حرفه ای خلاهای موجود کشور رفع شود.

وی توسعه رشته های فنی حرفه ای و کاردانش را منتج به توسعه دولت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر توسعه غیر متوازن در رشته های نظری آسیبهای جدی را متوجه بدنه آموزش کشور کرده که هنوز بخش مهمی از آن رفع نشده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون تحصیل دانش آموزان در کتب درسی خلاصه شده و اوقات فراغت آنها نیز در کلاسهای زبان، رایانه و حتی کلاسهای درسی معنا پیدا می کند، ادامه داد: دانش آموز فارغ التحصیل در چنین سیستم آموزشی بدون کسب مهارتهای لازم وارد بازار کار می شود.

وی با تاکید به ضرورت آموزش ارج و منزلت کارآفرینی از سنین ابتدایی بیان داشت: در صورتی که این مهم از دوره های اول ابتدایی در اندیشه دانش آموز نهادینه شود، در مقاطع بالاتر می تواند با رغبت بیشتری به سمت رشته های فنی حرفه ای و کاردانش برود.

دبیرستان جامع رشته های نظری و کاردانش ایجاد شود

سحرخیز اضافه کرد: با توجه به اهمیت رشته های فنی حرفه ای مدارسی که امکانات لازم را دارند می توانند به شکل دبیرستانهای جامع شامل رشته های نظری و فنی حرفه ای و کاردانش باشند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: این مهم می تواند علاوه بر آموزش دوسویه این رشته ها زمینه ارتقای مهارت های کاربردی دانش آموزان را نیز فراهم کند.